L'OM en pole position pour signer un international italien

Dans : OM.

Si l'OM a bien renforcé son effectif l'été dernier, il reste un doute concernant ses latéraux. Un recrutement dans ce secteur est attendu en janvier. L'OM a déjà une cible avec un international italien de l'AC Milan.

La question de l'attaquant aligné par l'OM reste centrale chez les supporters marseillais et les observateurs. Néanmoins, on ne peut pas dire qu'elle soit la réelle priorité du moment puisque l'OM possède la deuxième attaque du championnat après 8 journées (21 buts inscrits). La vraie inquiétude concerne plutôt le nom des latéraux titulaires. L'OM est déficient dans ce domaine. A gauche, Quentin Merlin est blessé depuis le rassemblement des Espoirs en septembre. Son remplaçant Ulisses Garcia n'est pas forcément apprécié par De Zerbi, lequel n'hésite pas à s'en passer pour le classique contre le PSG. A droite, Amir Murillo paraît lui un peu léger pour les ambitions marseillaises.

L'OM sur Davide Calabria

Un transfert dans ce secteur serait le bienvenu, le plus tôt si possible. Une donnée prise en compte par la direction marseillaise composée de Mehdi Benatia et Pablo Longoria. Selon Calcio Mercato, les deux hommes regardent comme souvent en Italie pour régler le problème. Le média italien révèle un intérêt de l'OM pour Davide Calabria, le latéral droit du Milan AC.

🔹Davide Calabria 🇮🇹 (27 ans) serait dans le viseur de l'OM qui cherche à renforcer le côté droit de sa défense. Une offre entre 3 et 4M€ pourrait suffire alors que son contrat se termine au terme de la saison.



(@cmdotcom) #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/RwbYGBqWVm — Infos OM (@InfosOM_) October 26, 2024

Agé de 27 ans, il compte 7 sélections avec la Nazionale. Cadre des Rossoneri par le passé, il joue beaucoup moins cette saison. Il a connu quelques blessures et il souffre de la concurrence d'Emerson Royal, tout juste arrivé de Tottenham. Calabria représente une piste bon marché pour Marseille puisque son contrat expire en fin de saison. L'OM ne veut pas attendre jusqu'à juin, espérant l'arracher au Milan AC cet hiver pour 3 à 4 millions d'euros. De quoi apporter une plus-value dans l'effectif phocéen en terme de qualité et d'expérience sans faire exploser le budget mercato.