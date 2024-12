L'OM en pole position pour ce prodige à 20ME

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Entre Pablo Longoria et l'Italie, cela fonctionne bien ces dernières saisons lorsqu'il s'agit de renforcer l'Olympique de Marseille. Cela devrait être encore le cas au mercato d'hiver.

La presse transalpine le répète haut et fort, l'avenir de Nicolo Fagioli passe très certainement par un départ de la Juventus en janvier prochain. Agé de 23 ans, le milieu de terrain international italien n'entre plus vraiment dans les plans de Thiago Motta, et son départ pourrait permettre au club turinois de faire rentrer du cash à réinvestir aussitôt. Selon le site spécialisé Ilbianconero.com, trois clubs sont déjà à l'affût concernant Nicolo Fagioli, et parmi ce trio, l'Olympique de Marseille est en pole position. Une information confirmée par le quotidien sportif turinois Tuttosport, qui rappelle que Roberto De Zerbi a toujours apprécié le milieu de terrain italien et que le faire venir à l'OM est un des souhaits de l'entraîneur marseillais, lequel a fait passer le message à Pablo Longoria.

L'OM a des atouts pour faire signer Fagioli

Nicolo Fagioli, dont la valeur est désormais estimée à 20 millions d'euros par Transfermarkt, est cependant également convoité par un autre entraîneur italien, et non des moindres. Antonio Conte, qui s'est installé sur le banc de Naples l'été dernier, souhaite lui aussi faire venir le milieu de terrain de la Juventus. Mais les médias sportifs pensent que l'Olympique de Marseille a toujours l'avantage dans ce dossier, les dirigeants de la Vieille Dame ne voulant pas renforcer un concurrent en Serie A.

Pour l'instant, rien n'est encore décidé, notamment parce que Nicolo Fagioli doit lui aussi faire un choix d'avenir, l'international ayant encore trois ans et demi de contrat avec la Juventus, ce qui évidemment joue en sa faveur au moment de négocier avec son club actuel. Pour mettre tout cela en musique, Pablo Longoria, qui a les meilleures relations du monde avec le club italien, où il est passé, peut proposer un montage financier capable de convaincre la Vieille Dame. Affaire à suivre pour l'OM.