L’OM en alerte rouge, Arsenal veut rapatrier Saliba

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur d’une saison énorme avec l’OM, William Saliba va faire l’objet de vives négociations entre Marseille et Arsenal lors du mercato.

Et pour cause, William Saliba n’était que prêté sans option d’achat par Arsenal à l’Olympique de Marseille cette saison. Avec la qualification directe en Ligue des Champions, le club phocéen a des arguments et des moyens pour retenir William Saliba. Plusieurs options sont sur la table pour Pablo Longoria : un nouveau prêt mais cette fois avec option d’achat ou carrément un transfert sec pour s’offrir William Saliba. Néanmoins, la position d’Arsenal, club avec lequel William Saliba est sous contrat jusqu’en juin 2023, est déterminante. Et dans une interview accordée à RMC, l’entraîneur londonien Mikel Arteta a glacé l’ambiance en dévoilant que son intention était de faire revenir William Saliba chez les Gunners afin de l’utiliser la saison prochaine à Arsenal.

Arsenal veut garder Saliba lors du mercato

« Il a maintenant l’expérience et l’environnement nécessaire pour être compétitif avec nous. S’il était resté cette année avec nous, avec un match de Premier League par semaine, avec Ben White et Gabriel, il n’aurait pas eu la moitié du temps de jeu qu’il a eu avec Marseille, c’est certain. Pour sa croissance et ce qu’il peut faire la saison prochaine ça n’aurait pas été bon. William n’était pas avec nous car il n’aurait pas eu le temps de jeu nécessaire pour gagner en expérience » a lancé Mikel Arteta, qui a clairement fait comprendre à tout le monde que sa volonté était de récupérer William Saliba à Arsenal cet été, après que les Gunners aient prêté l’ancien Stéphanois pendant trois ans. Reste que cette fois, William Saliba ne semble plus enclin à revenir à Arsenal. S’il ne fera évidemment pas de vague, l’international tricolore souhaite disputer la Ligue des Champions avec l’OM et entend bien défendre son point de vue auprès de sa direction anglaise. De son côté, Pablo Longoria aura fort à faire pour convaincre Arsenal de lâcher le défenseur formé dans le Forez.