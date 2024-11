L’OM écarte la piste Pogba et fonce sur un international brésilien

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré un secteur de jeu déjà fourni avec Hojbjerg, Kondogbia, Rongier et bien sûr Rabiot, l’OM veut renforcer son milieu de terrain. Le nom de Pogba a été évoqué mais selon la presse italienne, la piste n°1 de Marseille se nomme Arthur.

Comme c’est souvent le cas ces dernières années, l’Olympique de Marseille devrait être actif cet hiver lors du mercato. L’objectif de Roberto De Zerbi est clairement de renforcer sa défense et si possible les postes de latéraux. C’est indiscutablement le chantier n°1 du club phocéen au mois de janvier. Pourtant, c’est au milieu de terrain que les pistes se multiplient dans la presse ces derniers jours. Paul Pogba fait notamment partie des joueurs suivis par Mehdi Benatia, l’international français étant désormais libre de signer dans le club de son choix, lui qui sera autorisé à reprendre la compétition au mois de mars.

Néanmoins, le champion du monde n’est pas le choix n°1 de l’OM à ce poste selon les informations de Nicolo Schira et du Corriere dello Sport. Et pour cause, la presse italienne affirme en ce milieu de semaine que l’Olympique de Marseille reste très intéressé par Arthur, l’international brésilien sous contrat avec la Juventus Turin jusqu’en juin 2026. Le profil très technique de l’ex-joueur du FC Barcelone plait énormément à Roberto De Zerbi, qui voit en Arthur un joueur plus compatible avec sa philosophie que Paul Pogba, en plus d’être plus jeune.

Arthur plutôt que Pogba à l'OM ?

Des arguments de poids aux yeux des dirigeants olympiens, lesquels sont de plus en plus tentés par la perspective de s’attacher les services de l’international auriverde aux 22 sélections. Nicolo Schira explique que le Betis Seville est également intéressé par le profil d’Arthur, lequel a refusé des offres en provenance de Grèce et de Turquie lors du précédent mercato estival. L’été dernier, l’OM était déjà intéressé mais après les signatures de Pierre-Emile Hojbjerg et d’Adrien Rabiot, le club phocéen n’avait finalement pas soumis d’offre. En ce mois de janvier qui se profile, le board marseillais pourrait cette fois passer à l’offensive.