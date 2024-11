OM ‍: Pogba priorité de Benatia, c'est confirmé

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Libre de tout contrat et officiellement autorisé à reprendre la compétition en mars prochain, Paul Pogba est bien ciblé par l’OM dans l’optique du mercato hivernal. Mehdi Benatia en fait sa priorité absolue.

Officiellement libre, Paul Pogba va maintenant devoir choisir son futur club pour la suite de sa carrière. Le nom de l’international français a été murmuré en Arabie saoudite et aux Etats-Unis, mais le champion du monde a rapidement balayé d’un revers de la main ces deux destinations. Pogba veut rester en Europe et ambitionne de retrouver l’Equipe de France avant la Coupe du monde 2026. Pour la presse italienne, il n’y a aucun doute à avoir, l’ancien joueur de Manchester United veut signer à Marseille, qui a déjà réalisé un gros coup en septembre avec la venue d’Adrien Rabiot. Mais cette signature est-elle réalisable pour le club phocéen ?

Le compte insider La Tribune OM a réagi aux informations de la presse italienne… en confirmant que la priorité de l’Olympique de Marseille était bel et bien de faire signer Paul Pogba dans les prochaines semaines. « Benatia travaille très fort sur le dossier » a publié le compte spécialisé, confirmant les échos de Tutto Juve au sujet de la volonté de Paul Pogba et de l’Olympique de Marseille de s’unir lors du prochain mercato hivernal. Une énorme surprise qui confirme les ambitions du club olympien et de son entraîneur Roberto De Zerbi.

Benatia à fond sur le dossier Pogba

Reste maintenant à voir si financièrement, un accord pourra être trouvé entre Mehdi Benatia, actuel conseiller de Pablo Longoria et futur directeur sportif de l’OM et l’entourage de Paul Pogba. Les discussions devraient en tout cas être fluides entre le dirigeant marseillais et le milieu de terrain tricolore, qui se connaissent et qui se sont déjà appelés depuis l’annonce du Tribunal arbitral du Sport, autorisant Paul Pogba à reprendre le cours de sa carrière en mars prochain après une longue suspension pour dopage. Marseille a une occasion en or de marquer un très gros coup, il ne reste plus qu’à transformer l’essai.