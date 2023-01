L’OM doit recruter un buteur, Papin voit rouge

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré le festival offensif contre Toulouse jeudi (6-1), la priorité du mercato à l’OM est de se renforcer en attaque.

Le mercato hivernal est d’ores et déjà mouvementé à l’Olympique de Marseille, où deux joueurs du secteur offensif ont fait leurs valises. Luis Suarez a rejoint Almeria dans le cadre d’un prêt avec option d’achat tandis que Gerson est sur le point de retrouver Flamengo, avec qui l’OM a trouvé un accord ce week-end pour un montant compris entre 15 et 20 millions d’euros. Ces deux départs, qui s’ajoutent à la blessure d’Amine Harit, forfait pour le reste de la saison, ont déplumé le secteur offensif d’Igor Tudor qui ne peut désormais plus compter que sur quatre joueurs pour les trois postes de devant avec Ünder, Payet, Sanchez et Dieng. La priorité est donc de se renforcer en attaque durant ce mercato hivernal, une tendance confirmée dans son édition du jour par La Provence. Et alors que le recrutement d’un milieu offensif est souvent évoqué, l’OM veut aussi recruter un pur avant-centre selon le quotidien régional.

Papin veut recruter un buteur à l'OM cet hiver

Au-delà des besoins à court terme, l’Olympique de Marseille souhaite recruter un buteur qui va s’inscrire dans la durée en Provence. Et pour cause, le flou est total au sujet de l’avenir d’Alexis Sanchez, en fin de contrat en juin prochain et qui est le seul à pouvoir actionner sa clause de prolongation jusqu’en juin 2024. Pour l’heure, Pablo Longoria ne sait pas vraiment sur quel pied danser avec l’international chilien, qui va sans doute lier son avenir à une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. Pour l’OM, il est donc urgent de recruter un avant-centre… et ce n’est pas Jean-Pierre Papin qui va dire le contraire. Nouveau conseiller officiel du président olympien, l’ex-attaquant de Marseille est très présent au quotidien et à ses yeux, il est essentiel de recruter un buteur pour épauler Dieng, Ünder, Sanchez et Payet durant la seconde partie de saison. En interne, l'ancien Ballon d'Or pousse en ce sens. Et son avis va compter, car « JPP » est logiquement apprécié de Longoria mais aussi de Tudor. Avec le transfert de Gerson, le budget hivernal de l’OM a subitement gonflé. De quoi se faire plaisir pour recruter un avant-centre digne de ce nom…