Lindstrom va signer à l'OM, l'OL trahi par l'entourage du joueur

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

En échec à Naples, le Danois Jesper Lindstrom pourrait rebondir en Ligue 1. Lyon le suit de près mais c'est l'OM qui a les faveurs de l'entourage du joueur. Reste cependant à s'accorder financièrement avec Naples.

Verra t-on Jesper Lindstrom en Ligue 1 cet été et surtout où ? Le jeune milieu offensif danois est dans le viseur de l'OL et de l'OM. Les Lyonnais se sont montrés les plus entreprenants dans ce dossier mais ils se heurtent à la gourmandise de Naples. L'OL tente d'obtenir le prêt du joueur mais le club italien réclame une forte option d'achat, proche des 30 millions d'euros. C'est à ce prix que Naples avait recruté Jesper Lindstrom à Francfort en fin d'été 2023. L'échec lyonnais laisse Marseille dans la course et les chances phocéennes sont bien réelles.

Le clan Lindstrom privilégie l'OM

En effet, selon les informations du compte X La Minute OM, Jesper Lindstrom est envoyé du côté de l'OM par ses agents. « Les agents de Lindstrom font le forcing auprès de Naples pour faire signer le joueur à l’OM », écrit le média proche du club marseillais. Un retournement de situation puisque l'OL est bien plus actif que l'OM pour signer le joueur danois.

🔵⚪️ | 🇩🇰| Les agents de Lindstrom font le forcing auprès du club pour faire signer le joueur à l’OM.



Naples réclame une grosse somme pour la vente du joueur, ce qui rend le dossier compliqué.



À suivre #TeamOM pic.twitter.com/l1SSXqFxlS — La Minute OM (@LaMinuteOM_) June 25, 2024

Cependant, Marseille est loin de pouvoir crier victoire dans le dossier Lindstrom. Naples est tout aussi exigeant financièrement avec l'OM qu'avec Lyon. Les Italiens veulent une somme proche des 30 millions d'euros, en prêt comme en transfert sec. Il y a quelques jours seulement, l'Olympique Lyonnais a fait une nouvelle offre qui a été refusée par Naples selon les médias italiens. Sans coupe d'Europe à jouer et avec d'autres transferts à boucler, Marseille ne semble pas armé pour faire mieux que l'OL sur le plan financier.