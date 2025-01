L'OM discute avec deux joueurs mystères

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un piston gauche, l’OM étudie la piste Nicola Zalewski, en fin de contrat avec l’AS Roma dans six mois. Mais le club phocéen discute également avec deux autres joueurs à ce poste.

Le mercato hivernal a officiellement ouvert ses portes et l’Olympique de Marseille n’a pas prévu de faire de folies sur le plan financier. Cela ne veut pas dire pour autant que Pablo Longoria et Medhi Benatia ne scrutent pas les bonnes opportunités à saisir en ce mois de janvier. Les dirigeants olympiens vont quand même tenter de combler les désirs de Roberto De Zerbi, lequel aimerait notamment du renfort sur les couloirs de sa défense. Pour le poste de latéral (ou piston) gauche, le profil de Nicola Zalewski plait énormément au board olympien.

Le jeune international polonais de 22 ans a le profil idéal pour intégrer le dispositif du coach de l’OM et sa situation contractuelle (libre en juin 2025) est parfaite afin de négocier un transfert à prix réduit cet hiver. Cette piste figure bien parmi celles explorées par Marseille selon le compte insider La Minute OM. Mais sur son compte X, le spécialiste du mercato olympien a révélé que deux autres joueurs étaient dans les petits papiers de Benatia et de Longoria pour renforcer ce poste de latéral gauche. Deux joueurs dont les noms n’ont pas encore filtré.

L'OM ne vise pas que Zalewski à gauche

« Nicola Zalewski, considéré comme un jeune joueur talentueux en interne, figure bien sur la short-list pour le recrutement d’un piston gauche. Deux autres joueurs sont également ciblés, et dont les noms n’ont pas filtré. A ce jour, il n’y a encore aucune piste prioritaire parmi les trois joueurs ciblés. Dès lors, tout reste envisageable. Ainsi, contrairement aux informations venues d’Italie, le joueur polonais n’est pas sur le point de signer avec l’OM » a publié le compte insider sur les réseaux sociaux.

L’Olympique de Marseille refuse donc de mettre tous ses oeufs dans le même panier et vise plusieurs latéraux dans le couloir gauche. La marge de manoeuvre financière du club phocéen dépendra néanmoins des départs. Il est donc urgent de finaliser ceux de Meïté, Mbemba ou encore Lirola et Brassier, tous poussés vers la sortie lors de ce mois de janvier. Car après avoir massivement investi l’été dernier, Frank McCourt n’a pas l’intention de financer un second mercato de suite. Et Pablo Longoria va par conséquent devoir vendre pour permettre à Roberto De Zerbi d’avoir des renforts.