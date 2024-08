L’OM dévoile son troisième maillot

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a dévoilé ce mardi son troisième maillot pour la saison 2024-2025, une tunique totalement orange.

« Après avoir révélé le maillot domicile en hommage à la passion inébranlable des supporters et le maillot extérieur comme ode à la vie marseillaise. PUMA et l’Olympique de Marseille sont fiers de dévoiler la troisième tenue pour cette nouvelle saison. D’un orange vif, cette nouvelle tunique s’inspire très largement de la tendance “motorsport” qui s’est installée à Marseille au fil des années. Un maillot qui prendra pleinement vie lorsqu’il sera porté par les joueurs mais aussi dans les rues de la ville. Pour ce troisième maillot aux couleurs éclatantes, avec notamment un orange puissant qui prime, PUMA a puisé son inspiration dans l’univers auto et moto en faisant apparaître sur son col et en bord de manches un damier, alternant bleu profond et noir, en référence aux drapeaux agités lors de la fin d’une course. Un marqueur à la fois de concentration, vitesse et compétition » indique l’OM dans son communiqué. Le maillot sera disponible sur la boutique officielle du club marseillais au prix de 95 euros.