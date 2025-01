L’OM dérange, Longoria donne les raisons

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Au lendemain de la défaite contre Lille (1-1, 3-4 tab) en Coupe de France, l’Olympique de Marseille continue de défendre Medhi Benatia. Le président Pablo Longoria, agacé par l’exclusion de son directeur sportif, a évoqué le traitement infligé à son club.

L’exclusion de Medhi Benatia ne passe pas. Beaucoup moins véhément que le président lillois Olivier Létang, le directeur sportif de l’Olympique de Marseille a pourtant reçu un carton rouge lors du 16e de finale de Coupe de France mardi. Le club phocéen voit en cette décision une énorme injustice. Et surtout la preuve d’un traitement différent comparé aux autres équipes de Ligue 1. Reste à savoir pourquoi les instances et les arbitres traiteraient les Marseillais différemment. Sur les ondes de RMC, Pablo Longoria a donné ses théories.

🗣️ "Une injustice."



🔵⚪ Pablo Longoria est dans Rothen s'enflamme pour revenir sur les évènements d'hier soir lors du match de Coupe de France entre l'OM et le LOSC ! pic.twitter.com/QHD8IcVc9H — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) January 15, 2025

« Je ne vais pas ici me victimiser, dire "c’est toujours contre l’OM", a d’abord répondu le président olympien. Ce que je demande, c’est plus de cohérence, vis-à-vis de tout le monde. Et dans notre cas particulier, on se sent spécialement visés. Je ne sais pas si c’est à cause de nos déclarations en début de saison, ou parce qu’on a une position forte, parce qu’on est une équipe qui cherche à mettre la pression à très haut niveau… Pour moi ça fait partie du football, contrôler les petits détails, jouer avec le football… »

Longoria n'avait jamais connu ça

« Ici à l’OM on est tous passés par l’Italie et on cherche des joueurs avec ces actions hors football, ça nous fait plaisir et ça fait partie du football. Je ne sais pas si c’est à cause de ça. Mais ce que je disais précédemment, c’est que c’est bien que la DTA (Direction Technique de l’Arbitrage) cherche de la transparence avec ses communiqués. Mais une autre chose, c’est les comportements pendant le match, les petites actions, comment tu te sens traité… La manière dont je me sens traité ici par les arbitres, c’est totalement différent de comment je me sentais traité en Espagne, ou en Italie », a constaté Pablo Longoria, qui regrette aussi l’absence de communication de la part des arbitres français.