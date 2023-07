L'OM débarque en Premier League pour un défenseur ‍!

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM n'en est pas à une surprise près en ce mercato estival. Pablo Longoria souhaite encore renforcer certains secteurs de jeu, dont la défense.

A Marseille, les fans et observateurs espèrent voir encore quelques joueurs débarquer. Il faut dire que les rendez-vous importants ne manqueront pas, et ce, dès le début de la prochaine saison. L'OM aura le retour de la Ligue 1, mais aussi des barrages de Ligue des champions à gérer. Pour le moment, trois joueurs ont rejoint les rangs de la formation de Marcelino : Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi et Pierre-Emerick Aubameyang. Pablo Longoria ne veut pas s'arrêter en si bon chemin et veut encore recruter du lourd. La défense et l'attaque sont des chantiers considérés comme prioritaires par l'OM. Quelques gros coups ne sont pas à écarter en cas de gros départs. Et celui de Dimitri Payet pourrait bien finir par permettre l'arrivée d'un nouveau défenseur.

Longoria, vers un énorme coup au mercato ?

Selon les informations de Luca Bendoni, l'OM fait partie des équipes intéressées par Nayef Aguerd. Le défenseur de West Ham est une valeur sûre de Premier League et pourrait rendre de gros services aux Phocéens. Problème, le club londonien ne fera aucun cadeau à Marseille dans ce dossier, lui qui est encore sous contrat jusqu'en juin 2027 et qui est estimé à plus de 35 millions d'euros. Aguerd connait bien la Ligue 1 pour avoir déjà porté le maillot du Stade Rennais et de Dijon. Sa cote ne fait qu'augmenter et la perspective de jouer la Ligue des champions pourrait lui plaire.

Mais l'OM n'a que peu de certitudes à ce sujet et pourrait donc revenir à la charge une fois le travail fait en C1, ce qui pourrait arriver à la toute fin du mois d'août. En l'état actuel des choses, difficile d'imaginer Aguerd rejoindre Marseille. Mais avec une qualification en Ligue des champions en poche et des nouvelles rentrées d'argent, tout sera envisageable. En tout cas, Pablo Longoria a prouvé par le passé qu'il pouvait séduire des joueurs de grande qualité et qui paraissaient inenvisageables.