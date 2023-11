L'OM dans le ventre mou, le coupable est tout trouvé

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Rien ne va plus pour l'OM en Ligue 1 ! Battus par Lens ce dimanche, les Phocéens ne sont pas du tout à la hauteur de leurs ambitions.

L'OM s'est logiquement incliné face à Lens ce dimanche en Ligue 1. Les hommes de Gennaro Gattuso sont loin du compte en championnat et ont encore affiché des lacunes offensives énormes dans le nord de la France. L'entraineur italien a même reconnu lui-même que son groupe devait élever le niveau pour espérer plus en championnat. Mais le retard accumulé commence à être important. Après 11 matchs disputés en Ligue 1, l'OM n'est que 10e... Pour certains observateurs, le club marseillais paye ses choix lors du dernier marché des transferts. Ce n'est pas Elton Mokolo qui dira le contraire...

L'OM victime de son mercato estival ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Lors d'une apparition sur Eurosport, le consultant a en effet donné son avis sur le sujet. Et il y a de quoi s'inquiéter selon lui. « L'OM a 6 points d'avance sur l'OL, dernier de Ligue 1. Il faut aussi le voir comme ça. Sur la période récente, l'OM a pris 6 points, soit autant que l'OL. Evidemment, la sonnette d'alarme est tirée. Ce n'est pas en adéquation avec l'objectif initial, le podium de Ligue 1. On aura beau se dire que les points à rattraper ne sont pas insurmontables mais les faits sont têtus ! Tu es sur une dynamique qui n'est vraiment pas bonne et sur une incapacité chronique à marquer. Je veux bien qu'on ait cette méthode Coué qui consiste à dire que ça va venir à un moment donné. Sauf que la concurrence travaille aussi. (...) C'est dans la continuité de ce qu'on voit. C'est une équipe fragile même si elle ne manque pas de volonté mais c'est un problème footballistique. Ils ne se créent pas d'occasions. Ce n'était pas prévu quand on a présenté l'escouade offensive au mercato. (...) Il y a un déficit technique et de créativité », a notamment indiqué Elton Mokolo, qui pense que l'effectif de l'OM a surtout été mal pensé lors des derniers mois...