L'OM contre les lofteurs, Longoria est terrible

A dix jours de la fin du mercato, plusieurs indésirables n’ont pas trouvé preneur et s’entraînent toujours à part à l’OM. Le fameux loft commence à se rebeller, ce qui ne fait qu’augmenter les tensions avec la direction.

Le compte à rebours est lancé à l’Olympique de Marseille. Le club phocéen n’a plus que dix jours pour renforcer son effectif. La blessure au genou de Moumbagna oblige l’OM à recruter en plus un numéro 9 par rapport à ce qui était prévu. Mais avant de pouvoir boucler son mercato dans le sens des arrivées, l’OM doit vendre. Le loft composé de Jordan Veretout, Chancel Mbemba, Ulisses Garcia et Samuel Gigot (en plus d’Azzedine Ounahi que Marseille veut vendre) ne se vide pas, ce qui commence sérieusement à irriter Pablo Longoria et la direction. Et cela n’est pas près de s’arranger, car comme le rapporte RMC Sport ces dernières heures, les loftés ne souhaitent plus faire d’efforts et sont même prêts à prendre une décision pour leur avenir au tout dernier moment, ce qui n’arrange pas l’OM qui a besoin d’alléger sa masse salariale et obtenir des liquidités très rapidement dans le but de terminer son recrutement.

La particularité des quatre joueurs cités précédemment est qu’ils n’ont plus qu’une année de contrat, et l’OM espère en tirer une indemnité de transfert pour chacun d’eux. Cependant, les tensions entre les joueurs concernés et l’équipe dirigeante ne font que s’intensifier jour après jour. Longoria a d’ailleurs instauré une règle. Malgré les gros salaires perçus par certains joueurs, les rémunérations “Ligues des Champions” ne sont plus valables si l’OM ne dispute pas la compétition, ce qui est le cas cette saison. Autrement dit, ces joueurs-là n’ont plus leur place dans le projet, comme Veretout dont le salaire est de 550.000€ mensuels. Par le passé, Pablo Longoria a tenu sa parole lors des négociations pour faire venir des joueurs, et estime que les lofteurs, dans le sens inverse, ne font rien pour aider l’OM, se permettant même de refuser des offres. Dans les deux sens, aucun cadeau ne sera désormais attendu, d’autant que Mbemba a été mis à pied il y a deux semaines pour un mauvais comportement envers un membre de la direction.

Depuis le début du mercato, plusieurs joueurs faisant partie de ce fameux loft ont trouvé preneur, notamment Jonathan Clauss, Pau Lopez ou encore Ismaïla Sarr, alors que Iliman Ndiaye est parti après seulement une saison pour retourner en Angleterre. En revanche, Samuel Gigot, lui, ne comprend pas sa mise à l’écart et estime avoir toujours mouillé le maillot lors de son passage à l’OM, son club de cœur. Désormais, Longoria est clair. Plus aucun cadeau ne sera formulé à des lofteurs qui ne souhaitent pas aider les intérêts du club, et la formation phocéenne s’engagera à ne plus faire jouer les principaux intéressés avec l’équipe première, et cela même si cela devait signifier des entraînements durant toute la saison avec la réserve. Le bras de fer est de plus en plus musclé, et l’OM va devoir trouver des solutions pour finaliser tous ses dossiers dans le sens des arrivées.