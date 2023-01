L’OM conteste la suspension de Bailly, la FFF et la LFP menacées

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Suspendu pour sept matchs par la commission de discipline de la Fédération Française de Football, Eric Bailly ne pourra reprendre que la compétition début février. Il faut dire que le défenseur central avait lourdement blessé Almike Moussa N'Diaye, un joueur d’Hyères (N2), en Coupe de France au début du mois. Mais d’après l’OM, la sanction infligée à l'international ivoirien est disproportionnée de la part de la FFF.



« L’Olympique de Marseille prend acte de la décision de la Commission Fédérale de Discipline de la Fédération Française de Football concernant la suspension de son défenseur Eric Bailly. Le club se réserve le droit de faire appel. Avant tout, l’OM souhaite un prompt rétablissement à Moussa N’Diaye, milieu de terrain du Hyères 83 FC, que le club et Eric Bailly soutiennent depuis sa blessure. L’Olympique de Marseille regrette toutefois que la confidentialité de cette décision disciplinaire n’ait pas été respectée avant que celle-ci ne lui soit notifiée. Aussi et surtout, l’Olympique de Marseille note la différence d’application du barème de sanctions de référence par les commissions de discipline de la FFF et de la LFP, alors que ces deux instances ont un impact sur une même compétition, en l’occurrence la Ligue 1. L’Olympique de Marseille est fermement convaincu qu’une uniformisation des critères de sanction impactant une même compétition est nécessaire pour en garantir l’équité sportive. Le club se tient à la disposition des instances pour partager sa position et contribuer au développement du football français », peut-on lire dans un communiqué publié par Marseille ce jeudi soir. Avec cette sortie officielle, l’OM espère faire bouger les choses et réduire la peine de Bailly pour retrouver son joueur contre Nice en L1.