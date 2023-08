L'OM « chiale » contre l’arbitre, Riolo détruit tout

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille ne disputera pas la Ligue des champions après avoir été éliminé par une formation du Panathinaïkos qui était très largement à sa portée. Daniel Riolo est ulcéré par ce résultat très négatif de l'OM et le journaliste a vidé son sac.

Déjà bien énervé par le dossier Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, ce qui lui avait valu d’être qualifié « d’attaché de presse de la famille Mbappé » par les supporters du PSG, Daniel Riolo vient de mettre les fans de l’OM en furie. Après l’élimination du club de Pablo Longoria dans la course à un ticket pour la Ligue des champions, le journaliste de RMC a dit tout le mal qu’il pensait de cette terrible contre-performance et fidèle à ses habitudes, il n’y est pas allé avec le dos de la cuillère. Dans le rouge, Daniel Riolo estime qu’une fois de plus l’Olympique de Marseille et ses supporters sont à côté de la plaque au moment d’analyser ce résultat très négatif pour le club de Frank McCourt. Sur X (ex-Twitter), le journaliste a tapé fort.

Chialer sur l'arbitre, l'OM a tort

Mais les Supp de l’OM sont sérieux a dire qu’ils devaient mettre 5/6 buts ? Bah oui alors mets les et ferme là ! L’efficacité c quoi ? Le Mercato de malade il est où ? Chialer sur l’arbitre c encore pire. Oui y’a une erreur mais tu dois surmonter ça dans un tel match — Daniel Riolo (@DanielRiolo) August 15, 2023

« Mais sans déconner, même quand on ne veut pas y croire. Même quand c’est trop gros … on est tjs plus nul. Mais comment l’OM peut se faire sortir ? Désolé là j’ai pas de mot ? Pire que quoi je ne sais même plus. Pire que tout ! Une honte intersidérale (…) En fait tous nos clubs se battent pour la palme du ridicule… et les Supp de chaque club se disputent les meilleurs chambrages et insultes … notre foot est pitoyable. Les supporters de l’OM sont sérieux à dire qu’ils devaient mettre 5/6 buts ? Bah oui alors mets les et ferme là ! L’efficacité c'est quoi ? Le Mercato de malade il est où ? Chialer sur l’arbitre c'est encore pire. Oui y’a une erreur mais tu dois surmonter ça dans un tel match (…) A 2/0 l’OM a doucement reculé.. cessant de jouer alors que le Pana ne faisait rien. Les visages marseillais peu à peu indiquaient la nécessité de prendre un smecta d’urgence. Ils ont transformé un match facile en catastrophe. Je suis sidéré de voir autant de supp de l’OM dire que l’équipe a fait un gros match, match parfait blabla ! mais quand tu gagnes 3/0 ou 4/0 alors c’est comment ? C’est quoi l’idée des Supp ? D’être aussi bidons que leur équipe ou quoi ? Faut être lucide et se taire : c'est une cata. Eh les Supp de l’OM pas lucides et bas du front vous pouvez hurler et insulter, ça ne changera rien. L’OM est dehors, désolé ! », a lancé un Daniel Riolo, qui en réponse a eu droit à une vague de messages pimentés.