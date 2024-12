L’OM chasse Amine Harit pour une raison claire

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Titulaire en début de saison, Amine Harit a raté plusieurs matchs de l’OM en raison d’une blessure, et l’international marocain n’a pas manqué tant que cela à Roberto De Zerbi, ce qui donne des idées à Pablo Longoria.

Gentiment poussé vers la sortie l’été dernier lors du mercato, Amine Harit avait refusé un pont d’or du Zénith Saint-Pétersbourg. Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2026, l’international marocain ne voulait pas entendre parler d’un départ, lui dont la volonté était de s’imposer sous les ordres de Roberto De Zerbi. Il a plutôt réussi ce défi en début de saison, en étant régulièrement aligné dans le onze de départ du coach italien malgré une irrégularité toujours frustrante. Suspendu après son carton rouge face au PSG puis blessé, l’ancien meneur de jeu de Schalke04 a raté plusieurs matchs… sans que son absence soit préjudiciable à l’OM avec le replacement d’Adrien Rabiot plus haut sur le terrain.

L'OM souhaite économiser le salaire d'Amine Harit

Et cela a donné des idées à Pablo Longoria puisque La Provence écrit dans son édition du jour que le board marseillais serait favorable à un départ d’Amine Harit pour une raison très simple. L’état-major de l’OM aimerait économiser son salaire, estimé entre 250.000 et 300.000 euros par mois. Comme l’été dernier, Medhi Benatia pourrait donc tenter de convaincre son compatriote de faire ses valises. Le futur directeur sportif de l’Olympique de Marseille est-il capable de réaliser des miracles ? C’est la question car selon le compte insider La Tribune OM, Amine Harit n’a pas du tout l’intention de quitter l’OM en ce mois de janvier. Titulaire ou au minimum dans la rotation de l’effectif, le Marocain de 27 ans a bien l’intention de rester et dans l’idéal de disputer la Ligue des Champions avec Marseille la saison prochaine. Il faudra donc sans doute se tourner vers d’autres joueurs pour économiser de la masse salariale cet hiver.