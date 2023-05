L'OM champion, un journaliste explique pourquoi c'est possible

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'OM a repris trois points d'un seul coup au Paris Saint-Germain, et subitement la confiance totale affichée du côté du PSG a disparu. Le onzième titre de Champion de France n'est pas encore dans l'armoire aux trophées du club de la capitale.

Tout le monde pensait que le titre de Champion de France de Ligue 1 ne pouvait plus échapper au PSG, mais après cette 33e journée de Championnat, le doute commence à s’installer. Même si Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont encore cinq points d’avance sur l’OM, alors qu’il ne reste plus que cinq journées à disputer, les prestations parisiennes inquiètent terriblement, là où la formation d’Igor Tudor semble en mesure de tout renverser sur son passage.

Autrement dit, du côté du Vélodrome, l’espoir fou de décrocher le titre de Champion de France est de retour, à l’image d’un Alexis Sanchez qui a osé parler de ce sujet après la victoire contre Auxerre. Du côté d’Hugo Guillemet, qui couvre la Ligue 1 pour L’Equipe, tout est relancé et oui l’Olympique de Marseille peut décrocher le titre.

Le PSG est dans un sale état et peut tout perdre

𝐋𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐛𝐨 𝐥𝐞𝐧𝐝𝐞𝐦𝐚𝐢𝐧 𝐝𝐞 𝐯𝐢𝐜𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 + 𝐥𝐮𝐧𝐝𝐢 𝐟𝐞́𝐫𝐢𝐞́ ! 👌🔥

Bonne semaine à vous la #TeamOM 💙 pic.twitter.com/SN5VmeRFEN — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 1, 2023

Sur le plateau de L’Equipe du Soir, le journaliste a expliqué les raisons qui lui laissent penser que l’OM peut dépasser le PSG dans le sprint final. « Les dynamiques dans le football ça compte énormément, et celles de Marseille et même de Lens sont exceptionnelles par rapport à celle du PSG. Le Paris Saint-Germain est complètement démoralisé, il joue comme une équipe corpo du dimanche avec des écarts de forme entre certains joueurs qui sont ahurissants. A Paris tout le monde est démobilisé. Il reste encore cinq matchs et ils peuvent en perdre deux ou trois. Donc pour moi tout est possible. Comment se dire que le week-end prochain ils vont gagner à Troyes après ce que l'on a vu contre Lorient ? Dans l’état où les joueurs parisiens sont, on peut se poser la question », constate Hugo Guillemet, à qui les statistiques donnent tort.

En effet, dans la longue histoire du championnat de France de Ligue 1, jamais un club ayant cinq points d’avance à cinq journées de la fin n’avait perdu le titre. Pas de quoi faire changer d'avis le journaliste qui rappelle que « ce PSG est capable de battre tous les records ». Du côté de l'Olympique de Marseille on doit espérer qu'effectivement cette statistique va voler en éclats, l'OM attendant un titre de Champion de France depuis...13 ans. Le 13 en porte-bonheur, et pourquoi pas ?