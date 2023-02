L'OM champion de France, un Marseillais défie le PSG !

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Meilleure équipe de Ligue 1 depuis novembre, l'OM a confirmé ses bonnes dispositions face au PSG mercredi en coupe. Les Marseillais l'ont emporté 2-1 après une grande prestation. Un match qui donne vraiment des espoirs aux Phocéens pour le titre en L1.

Même si le PSG possède huit points d'avance sur l'OM en tête du championnat, les Phocéens sont bien les patrons de la Ligue 1 actuellement. Avec 22 points pris sur les 27 derniers, l'OM affiche le meilleur bilan des 20 formations de l'élite sur la période. Surtout, les Marseillais sortent des matchs de plus en plus aboutis, face à un maximum d'équipes. Le PSG peut en témoigner, lui qui a été mis en grande difficulté mercredi soir en coupe de France. Vainqueur 2-1, l'OM a dominé le PSG comme rarement ces 10 dernières années. De quoi rêver d'un destin similaire sur le long terme en championnat ?

Jouer le titre, une obligation pour l'OM

Les supporters olympiens les plus optimistes osent déjà y penser alors que le PSG n'est pas au mieux et devra négocier le virage de la Ligue des champions en février. Reste à connaître le ressenti des joueurs de l'OM, premiers concernés par le problème. Après le superbe Classico de mercredi, Jonathan Clauss a été visé sur ce sujet du titre par les journalistes. Le latéral marseillais ne s'est pas démonté et ose répondre positivement à la question. Les ambitions marseillaises n'excluent pas le titre.

Jonathan Clauss💬:



« Le titre ? Sous ce maillot on a forcément envie de jouer le titre, ça me parait évident et logique. Maintenant est-ce qu'on est taillés pour le titre ? Je ne sais pas. » 💙🤍



(CP) pic.twitter.com/r9n82bV8fC — Footballogue (@Footballogue) February 10, 2023

« Quand on porte le maillot de l'OM on a forcément envie de jouer le titre, après, est-ce qu'on est taillé pour le titre ? Je ne sais pas si on est taillé pour le titre, les autres on s'en fout comme dit le coach. On va devoir être constant pour chercher le plus haut possible », a t-il indiqué en conférence de presse avant Clermont-OM samedi soir. Au vu du jeu, de l'effectif et du rythme marseillais, il est difficile de lui donner tort. Mais, il faudra assumer cette toute nouvelle pression alors que l'OM n'a pas encore assuré sa place sur le podium. Clauss et ses coéquipiers ne devront pas se brûler les ailes.