L'OM champion de France, le boss en parle

Dans : OM.

Par Claude Dautel

A égalité avec le PSG et Monaco en tête de la Ligue 1, l'Olympique de Marseille suscite un enthousiasme débordant, d'autant que cette saison l'OM n'aura pas à disputer une coupe européenne. Et si c'était l'année du titre ?

Les planètes semblent s'aligner pour le club phocéen, même si on le sait, Marseille a souvent connu des hauts en début de saison avant de subitement s'écrouler. Cela avait notamment été le cas lors de la fameuse année avec Marcelo Bielsa, mais cela n'empêchera jamais les supporters de l'OM de démontrer qu'ils sont toujours aussi fadas lorsque leur club brille. Avec 13 points pris sur 15 depuis le début du Championnat de Ligue 1, le rythme mené par l'équipe de Roberto De Zerbi est à la hauteur, et après la victoire de dimanche dernier à Lyon, les réseaux sociaux se sont enflammés.

L'OM croit au titre de champion de France

Le départ de Mbappé du PSG et une année sans coupe européennes à jouer pour l'Olympique de Marseille vont penser aux fans phocéens que la quête du titre de champion de France est possible. Face à cette situation, l'entraîneur italien de l'OM pourrait se cacher, mais ce n'est pas son genre. A deux jours du voyage à Strasbourg, Roberto De Zerbi prévient qu'il est trop tôt pour croire au titre, mais que forcément, si l'implication de ses joueurs reste identique, alors il n'aura aucun mal à assumer ce statut.

𝐌𝐎𝐍𝐒𝐓𝐑𝐔𝐄𝐔𝐗 🧤

1️⃣ penalty arrêté, 2️⃣ face-à-face remportés et des sorties rassurantes !

𝐆𝐞𝐫𝐨𝐧𝐢𝐦𝐨 𝐑𝐮𝐥𝐥𝐢 a grandement contribué au succès de nos Olympiens à Lyon ! Le portier 🇦🇷 est l’homme du match by @ParionsSport de cet #OLOM 🏅 pic.twitter.com/N5nL4GB805 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 23, 2024

Face aux médias, le technicien arrivé de Brighton au dernier mercato a évoqué ce doux rêve qui a envahi Marseille. « Je pense qu'on a le droit de rêver ou d'être ambitieux. C'est normal que les supporters le fassent, c’est normal aussi que les joueurs puissent rêver ou avoir de l'ambition. Après, la différence entre être présomptueux et rêver, c'est qu'on peut rêver mais faire les choses toujours avec sérieux, sans faire un mètre de moins quand on court, sans une minute de moins à l'entraînement. Si on continue de faire les choses de la même façon, je pense qu'il n'y a pas de mal à rêver, ni à être ambitieux. Après le match contre Lyon, c'est vrai que je pense qu'il n'était pas sérieux de penser à la lutte pour le championnat. Déjà, c'est trop tôt, et pas juste parce qu'on est au début de ce championnat, mais parce qu'on a de nouveaux joueurs. Nous sommes au début d'un nouveau parcours avec un nouvel entraîneur, une nouvelle manière de jouer également, une nouvelle vision. Donc voilà, après, si la base est là pour pouvoir rêver et rendre les choses plus concrètes, je n'aurai pas honte de parler de championnat, de parler de titres, etc. Mais au final, c'est le terrain qui nous dira sa vérité, puisque moi, je peux dire toutes les choses du monde, mais au final, c'est le terrain qui parle », a tout de même prévenu Roberto De Zerbi.