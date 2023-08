L'OM champion de France... du mercato

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

À quelques jours du début de la Ligue 1, l'Olympique de Marseille s'est grandement renforcé. Grâce à des coups intelligents, Pablo Longoria a constitué une équipe phocéenne redoutable.

Cet été, un club a frappé très fort sur le marché des transferts. C'est évidemment l'OM. Comme beaucoup l'ont souligné, Marseille, notamment grâce au travail très bien mené de Pablo Longoria, est en train de créer un engouement autour de cette nouvelle équipe très alléchante sur le papier. Après plusieurs saisons mitigées ou décevantes en Europe, le club de la cité phocéenne s'offre enfin le droit de rêver à quelque chose de plus grand. Ce mercato estival est la preuve que Marseille sera un candidat sérieux la saison prochaine, au moins en Ligue 1. Si l'objectif est également d'aller le plus loin possible en Ligue des Champions, le championnat risque d'être la priorité des Marseillais après un mercato de folie et l'officialisation de plusieurs joueurs confirmés. À l'occasion d'une revue sur les arrivées de l'OM, Cyril Morin et Julien Pereira ont analysé les recrues marseillaises et ont élu le meilleur mercato de la Ligue 1.

L'OM a le mercato le plus impressionnant de la Ligue 1

« Marseille réussit le meilleur mercato de Ligue 1. Pablo Longoria continue son mercato bluffant. Sur le papier, c'est le meilleur mercato de Marseille au XXIe siècle. Toutes les recrues de l'OM ne sont pas prises au hasard, collent à des besoins tactiques et techniques de l'entraîneur et apportent des garantis sur le plan sportif. Ça démontre que Marseille a une direction claire. Ce sont des joueurs habitués à s'entraîner au plus haut niveau » ont confié les deux journalistes dans un podcast pour Eurosport. Ils estiment que l'OM est le champion de France du mercato estival. Un titre honorifique mais qui traduit parfaitement les ambitions marseillaises pour la saison qui débute. D'autres joueurs sont encore attendus à la Commanderie et l'OM pourrait se renforcer comme rarement. Peut-être pour enfin titiller le PSG qui au contraire, perd progressivement ses meilleurs éléments de ces dernières années. Avec un effectif renouvelé et des joueurs internationaux, le club olympien fait frémir les autres équipes françaises.