L'OM champion, c'est l'année ou jamais !

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Eliminé de toutes les compétitions européennes après son échec en poule de Ligue des Champions, l'OM peut en profiter pour se donner à fond en championnat et réellement faire trembler le PSG jusqu'au bout.

Un duel PSG-OM pour le titre, cela n’arrive quasiment plus dans l’histoire récente du championnat de France. Notamment depuis que le club de la capitale a été racheté par le Qatar. Mais cette saison, et notamment depuis quelques semaines, Marseille grappille des points sur son rival au point d’être désormais à cinq longueurs. A l’heure où Paris compte ses blessés, se focalise sur la Ligue des Champions, et se montre bien moins convaincant en championnat, l’OM enchaine les bonnes performances. Avec une double confrontation à venir entre les deux clubs, en Coupe de France puis en championnat, la deuxième partie de saison fait rêver. Si Pablo Longoria se défend de viser le titre, il y a tout de même des éléments qui permettent d’y croire. « Dans nos têtes, au moins la mienne, ce n’est pas mon intention de penser au titre. En tête, j’ai le prochain match, Nice. L’humilité est un message important », a tenu à rappeler le président de l’OM ce jeudi en conférence de presse.

Une cadence favorable à l'OM

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Mais pendant que le PSG va enchainer les matchs à tous les niveaux, et a déjà du digérer un passage dans le Golfe en plein milieu du mois de janvier, l’OM n’aura qu’un match par semaine. Selon L’Equipe, cela peut énormément compter étant donnée la dépense d’énergie demandée par Igor Tudor à ses joueurs pour compenser les risques offensifs que son équipe prend. Et dans ces conditions, l’échec européen avec le fiasco de la dernière place de son groupe de Ligue des Champions, peut être bénéfique. « La saison est longue et les corps fatiguent, mais la cadence ne s'annonce pas insoutenable, pour les Marseillais : éliminés des Coupes d'Europe, ils n'auront qu'un match par semaine d'ici à la fin du Championnat, sauf en cas de qualification en Coupe de France », rappelle ainsi le quotidien sportif, pour qui le choix d’Igor Tudor de muscler la reprise avec une préparation physique de haut vol en Espagne notamment, peut aussi porter ses fruits pour emmener ses troupes jusqu’au bout en Ligue 1. Avec six points de perdus sur l’OM sur les cinq derniers matchs, le PSG peut en tout cas sentir le souffle des Olympiens, qui ont désormais pris possession de la deuxième place. Même si le mot du titre est encore tabou, rarement Marseille n'aura semblé dans des dispositions aussi avantageuses à un moment bien avancé de la saison. Néanmoins, le Paris SG a déjà montré qu'il était aussi capable d'enchainer les victoires sans forcer en Ligue 1, et le club provençal n'a donc pas le droit à l'erreur à chaque sortie.