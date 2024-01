L'OM avantagé par l'arbitre, Monaco est amer

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Réduit à 10 puis à 9 face à l'OM, l'AS Monaco a fait un match héroïque pour ramener un point du Vélodrome. La fierté était présente dans les rangs monégasques tout comme la colère, vis-à-vis du scénario du match concocté par l'arbitre.

Un seul point mais un point qui compte énormément pour l'AS Monaco. Les Monégasques ont su aller chercher le nul 2-2 à Marseille samedi soir. Même s'ils ont mené deux fois, ils ne peuvent pas avoir de regrets. L'OM a été plus proche du succès en fin de match et surtout Monaco a joué la majeure partie du match en infériorité numérique. L'ASM a joué à 10 dès la 11e minute et même à 9 dans les derniers instants. Cependant, l'usage des cartons fait par l'arbitre M.Willy Delajod n'a pas plu sur le Rocher. Ce dernier a directement exclu Guillermo Maripan pour une faute peu évidente. Surtout, il n'a pas été aussi sévère avec les fautes marseillaises.

Monaco dénonce un deux poids, deux mesures

La plus caractéristique concerne Emran Soglo qui a essuyé ses crampons sur le genou du Monégasque Kassoum Ouattara. Le jeune joueur de l'OM aurait pu voir rouge mais il n'a récolté qu'un jaune. Quelques minutes plus tard, Denis Zakaria était exclu pour deux cartons jaunes dont l'un pour avoir contesté le carton jaune de Soglo. L'extrême sévérité de M.Delajod envers l'ASM et sa clémence envers l'OM sont dénoncées par Thiago Scuro, le directeur général de l'AS Monaco.

Incroyable d'imaginer que M. Delajod n'a même pas sifflé faute sur ce contact de Soglo, et qu'il a fallu que Ouattara reste allongé de longues secondes pour qu'il daigne arrêter le jeu ! pic.twitter.com/cnRZ8qDOWi — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) January 27, 2024

« Dans ma vision du match, l'arbitre a commis plusieurs erreurs importantes. Quand je vois le rouge donné à Maripan et la faute commise sur Kassoum qui ne mérite qu'un carton jaune, je me dis que ses décisions ont malheureusement eu un gros impact sur la rencontre », lâchait-il dépité aux journalistes. Adi Hutter, l'entraîneur monégasque, avait la même analyse. « Je ne pense pas que Maripan méritait un carton rouge pour cette action. Et quand je vois le deuxième rouge que prend Zakaria, quelques minutes après le coup reçu par Kassoum. La faute du joueur est commise à la hauteur du genou, n'est-ce pas ? Je ne sais pas si c'est jaune ou rouge pour lui, chacun se fera son opinion, mais quand même », a t-il indiqué en conférence de presse. Une différence de jugement en faveur de l'OM bien troublante. Mais, au moins, Monaco aura pu se rassurer sur son jeu et sur le mental de ses joueurs. C'est déjà ça de pris.