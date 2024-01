L’OM appelle Manchester City pour régler un gros bug

Dans : OM.

Après avoir recruté Ulisses Garcia, l’OM cherche un titulaire au poste de latéral gauche afin de compenser le départ de Renan Lodi en Arabie Saoudite pour 25 millions d’euros. Une belle piste est creusée à Manchester City.

Il y a quelques jours, l’Olympique de Marseille a officialisé la signature d’Ulisses Garcia en provenance des Young Boys de Berne pour 3 millions d’euros. L’international suisse (8 sélections) est une doublure dans l’esprit de Mehdi Benatia et de Pablo Longoria, qui cherchent maintenant un titulaire en puissance afin de compenser la vente XXL de Renan Lodi en Arabie Saoudite. La priorité de l’état-major de l’OM se nomme Adrien Truffert, mais les négociations ne sentent pas bon et un accord avec Rennes semble difficile à trouver d’ici la fin du mois de janvier même si tout reste possible jusqu'à la dernière minute.

D’autres pistes ont été activées de Quentin Merlin à Nuno Tavares. Mais à en croire les informations du compte insider La Tribune OM, le board olympien a également toqué à la porte de Pep Guardiola et de Manchester City pour connaitre les conditions d’un prêt avec option d’achat de Sergio Gomez. Du haut de ses 23 ans, l’international espoirs espagnol joue peu cette saison (9 matchs toutes compétitions confondues).

Malgré un potentiel qui ne fait aucun doute, Sergio Gomez souffre d’une concurrence diabolique à Manchester City avec Gvardiol, Aké ou encore Akanji. Selon le média, l’OM tente sa chance pour un prêt avec option d’achat de l’ancien latéral gauche d’Anderlecht, mais des clubs anglais et italiens sont également sur les rangs. Autant dire que pour Marseille, il va falloir batailler mais le club phocéen a des arguments à faire valoir aux joueurs en lui proposant une place de titulaire dans une équipe de haut de tableau en Ligue 1 et toujours en lice en Europa League. Les prochains jours nous diront rapidement si cette piste a des chances d’aboutir pour le club phocéen, qui ne désespère pas de trouver l’oiseau rare à ce poste de latéral gauche lors de ce mercato hivernal.