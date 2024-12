L'OM annonce le départ de Yann Danielou

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dans un communiqué très bref publié ce lundi matin, l’Olympique de Marseille a annoncé le départ de son directeur du centre de formation Yann Danielou. « L’Olympique de Marseille annonce que le contrat de son Directeur du Centre de Formation, Yann Danielou, a été résilié d’un commun accord. L’Olympique de Marseille tient à remercier Yann Danielou pour sa contribution et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière » explique l’OM sur son site officiel, sans donner plus de précisions sur les raisons de ce départ et sur l’identité du successeur de Yann Danielou.