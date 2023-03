L'OM accusé d'être fort contre les faibles et faible contre les forts

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mercredi soir, l'OM reçoit Annecy au Stade Vélodrome pour le compte des quarts de finale de la Coupe de France. Les Phocéens vont devoir réagir après la claque face au PSG.

L'OM a subi un lourd revers face au PSG dimanche soir en Ligue 1. Un revers qui a sans doute mis fin aux rêves de titre pour les hommes d'Igor Tudor. Ces derniers sont mis sous pression dans la lutte pour le podium. En plus, l'OM doit gérer la Coupe de France et ne devra pas décevoir ses fans. Les Phocéens vont devoir repartir sur de bonnes bases et ne pas trop cogiter. Mais la forme physique fait aussi peur à certains observateurs, alors que le jeu de l'OM demande énormément d'énergie. Pour Olivier Tallaron, Marseille doit dorénavant regarder vers l'arrière car les équipes concurrentes ne sont pas loin et les Phocéens ne sont pas à l'abri d'un trou d'air.

L'OM, attention à la chute libre

⚔️𝐐𝐔𝐀𝐑𝐓 𝐃𝐄 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐄⚔️



L’OM affronte 𝐀𝐧𝐧𝐞𝐜𝐲 ce soir à l’Orange Vélodrome en 𝟏/𝟒 de #CDF. 👊 #OMFCA pic.twitter.com/USgcmESj6w — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 1, 2023

Sur l'antenne d'Europe 1, le journaliste n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet, faisant d'ailleurs un constat assez implacable « 8 points, c'est beaucoup. J'ai regardé par curiosité... Marseille contre le top 5, 1 victoire, 2 nuls, 3 défaites. Marseille n'y arrive pas contre les gros. Ils vont aller à Rennes à la prochaine journée. Dimanche, j'ai trouvé qu'ils étaient en surrégime. Physiquement, ils font beaucoup d'efforts. Ils auront un trou à un moment, comme beaucoup d'équipes et Marseille ne l'a pas encore eu. Je pense qu'ils sont incapables de revenir sur le PSG, donc ils doivent regarder derrière plutôt que devant », a notamment indiqué Olivier Tallaron, impatient de voir comment les hommes d'Igor Tudor vont gérer leur fin de saison, alors que les enjeux ne manqueront pas pour le club marseillais. Après la rencontre de Coupe de France face à Annecy, c'est un déplacement périlleux à Rennes qui attendra l'OM le week-end prochain.