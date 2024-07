L’OM a une faim de Loup, la table des négociations fermée

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En quête de renforts pour son secteur offensif, l’Olympique de Marseille a activé plusieurs pistes en Premier League. L’une d’entre elles mène à l’international sud-coréen Hwang Hee-chan. Mais Wolverhampton refuse de négocier le transfert de son attaquant cet été.

Souvent dépendante de Pierre-Emerick Aubameyang la saison dernière, l’attaque de l’Olympique de Marseille pourrait bientôt affoler les défenses de Ligue 1. C’est en tout cas l’objectif du président Pablo Longoria très ambitieux sur le marché des transferts. Malgré les récentes déclarations du maire Benoît Payan, l’Espagnol tente de convaincre l’attaquant de Manchester United Mason Greenwood. On sait également que le dirigeant travaille sur le dossier Eddie Nketiah du côté d’Arsenal. Et toujours en Angleterre, le pensionnaire du Vélodrome a un faible pour Hwang Hee-chan.

L'OM recalé

La semaine dernière, L’Equipe nous apprenait que l’attaquant polyvalent de Wolverhampton faisait l’unanimité à l’Olympique de Marseille. Le coach Roberto De Zerbi apprécie particulièrement l’intensité de l’international sud-coréen, déjà convoité par Pablo Longoria en 2020, année de sa signature au RB Leipzig. Autant dire que les Marseillais suivent Hwang Hee-chan depuis longtemps. D’où la tentative concrète révélée par la presse anglaise. En effet, Sky Sports a appris l’envoi d’une offre marseillaise pour l’attaquant des Wolves.

BREAKING: Wolves have rejected an offer from Marseille for Hwang Hee Chan ❌ pic.twitter.com/ZqWiTd4NUG — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 12, 2024

On ignore la formule ainsi que le montant présentés. Quoi qu’il en soit, la proposition a immédiatement été refusée. La direction anglaise considère que son attaquant de 28 ans n’est pas à vendre cet été. Il faut dire que l’ancien joueur du RB Salzbourg avait prolongé son contrat jusqu’en 2028, plus une année supplémentaire en option, en décembre dernier. L’écurie de Premier League est donc en position de force sur ce dossier. Dans son article, L’Equipe précisait que l’Olympique de Marseille était prêt à attendre un moment plus favorable pour recruter Hwang Hee-chan cet été. Mais un rebondissement paraît peu probable.