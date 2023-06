L’OM a un plan A, c’est Paulo Fonseca

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Lassé d'attendre que Marcelo Gallardo daigne répondre à son offre, l'Olympique de Marseille s'est tourné vers Paulo Fonseca pour en faire son futur entraineur. Mais c'est loin d'être gagné.

La piste menant à Marcelo Gallardo a été brutalement abandonné par l’Argentin, qui faisait tourner Pablo Longoria en boutique depuis plusieurs jours. Désireux de trouver mieux que l'OM, l’entraineur argentin n’a pas répondu aux dernières sollicitations et aux dernières offres des dirigeants marseillais. Il n’en fallait pas plus pour Pablo Longoria, qui ne voulait pas totalement s’aplatir et attendre éternellement un signal positif venant de l’ancien coach de River Plate. Résultat, la piste Marcelo Gallardo est abandonnée, et la priorité est désormais trouvée. Paulo Fonseca est désormais l’objectif avéré de la part de l’OM pour s’asseoir sur le banc du Vélodrome, comme son entourage a pu le reconnaitre auprès de Foot01.

Cette information n’apporte absolument aucune garantie que le Portugais va poser ses valises en Provence, tout simplement parce qu’il est sous contrat avec Lille, et que le LOSC n’a aucune intention de céder son technicien. Tout d’abord parce que le travail de l’ancien coach de la Roma est apprécié dans le Nord et aussi parce qu’il n’est pas prévu de se mettre à nouveau en recherche d’un entraineur pour préparer la saison prochain. Néanmoins, l’OM a pour le moment fait son choix et va donc devoir discuter avec Lille pour savoir si une telle arrivée est négociable, sans avoir à payer une somme colossale pour le faire venir. Les paris sont ouverts mais la mission s’annonce complexe, et comme la saison dernière, l’Olympique de Marseille pourrait bien débuter sa préparation sans entraineur, même si la priorité de Pablo Longoria est bien de boucler ce recrutement avant de se pencher sur le mercato par la suite.