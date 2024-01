L'OM a trouvé, Ulisses Garcia est la surprise suisse du mercato ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

En quête d'un renfort défensif, l'Olympique de Marseille a trouvé le joueur qui lui fallait en Suisse. Ulisses Garcia va débarquer à l'OM en provenance des Young Boys de Berne.

C'est un nom qui n'avait pas fuité malgré l'énorme intérêt provoqué par le mercato du club phocéen, mais ce lundi soir plusieurs sources, dont RMC, confirment que sauf énorme retournement de situation, Ulisses Garcia, le défenseur suisse de 28 ans, s'apprête à rejoindre l'effectif de Gennaro Gattuso. Pablo Longoria a déjà négocié les termes d'un accord avec les dirigeants du club de Berne, et tout est proche de se finaliser. Cependant, Ulisses Garcia ne signe pas pour être le numéro 1 à ce poste, l'Olympique de Marseille voulant toujours faire d'Adrien Truffert le successeur de Renan Lodi, lequel s'apprête à signer pour l'Arabie Saoudite moyennant plus de 20 millions d'euros. Cependant, les négociations étant très compliquées ave Rennes, l'OM ne veut prendre aucun risque et souhaite déjà finaliser un renfort.