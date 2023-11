L'OM a recruté « ‍les 4 pathétiques ‍», Longoria attaqué

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'OM est resté muet contre Lens, une semaine après avoir affiché de grosses carences offensives contre Lille. Le mercato de Pablo Longoria est désormais attaqué frontalement.

Qu'elle semble déjà loin l'euphorie générée par la signature de Pierre-Emerick Aubameyang cet été à l'Olympique de Marseille. A l'époque, le président du club phocéen passait encore pour le génie du mercato, et Alexis Sanchez passait pour un benêt d'avoir osé préférer l'Inter à l'offre de prolongation de l'OM. Cependant, les journées de Ligue 1 passent et la fameuse attaque de Marseille censée faire régner la terreur en Championnat n'est pas du tout à la hauteur des attentes. Pour preuve, il faut aller à la 13e place du classement des buteurs pour trouver le premier joueur de Marseille en la personne d'Ismaila Sarr. Après la défaite à Lens, les critiques tombent dorénavant sur les attaquants phocéens, mais aussi sur Pablo Longoria.

⏱ 90’ | #RCLOM 1️⃣-0️⃣



L’OM s’incline à Lens.



🗓️ Place à la trêve internationale avant un déplacement à Strasbourg pour la 1️⃣3️⃣ème journée de @Ligue1UberEats. pic.twitter.com/1GaMwi6pEz — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 12, 2023

Dans L'Equipe du Soir, Nabil Djellit a confié sa désolation en voyant ce qu'est devenue l'attaque de l'Olympique de Marseille. « L’Olympique de Marseille me paraît catastrophique et désastreuse. Ce Marseille-là par rapport à celui de l’an passé, c’est le jour et la nuit. Quand on voit ce qu’ils ont dépensé à l’intersaison pour avoir quatre fantastiques dans l’animation offensive, on se rend compte que ce sont surtout les quatre pathétiques. Il y a des joueurs quand ils sortent, on ne s’en rend même pas compte. Vitinha par exemple, je ne m’étais pas rendu compte qu’il n’était plus sur le terrain contre Lens. Je ne fais pas dans la caricature, mais j’ai trouvé l’OM en dessous de tout », a lancé le journaliste de France Football.

Sur X (anciennement Twitter), il est clair que désormais Pablo Longoria commence à se heurter à la réalité d'une saison très compliquée en Ligue 1. « Aujourd'hui, je pense que Longoria est arrivé au bout de son cycle à l'OM il a donné tout ce qu'il avait à donner et aujourd'hui, il n'est plus l'OM de la situation de même que le coach et tous les joueurs qui n'ont rien à faire dans ce club ! », écrit un supporter de l'Olympique de Marseille visiblement dépité.