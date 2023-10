L’OM a le joueur le plus sous-coté de Ligue 1

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Dans une interview pour le site de la Ligue de Football Professionnel, Elye Wahi a désigné le joueur le plus sous-coté de Ligue 1. L’attaquant du Racing Club de Lens a cité le nom du milieu Valentin Rongier, selon lui pas suffisamment valorisé pour ses performances avec l’Olympique de Marseille.

Héros de la semaine avec le Racing Club de Lens, Elye Wahi sera l’un des attaquants à suivre cette saison en Ligue 1, voire en Ligue des Champions. Sa prestation contre les Gunners d’Arsenal (2-1) n’est pas passée inaperçue, lui qui a terminé la rencontre avec une passe décisive pour Adrien Thomasson et un but. Autant dire que l’ancien joueur de Montpellier va attirer les projecteurs à chacune de ses apparitions. Une médiatisation dont certains acteurs ne bénéficient pas.

Premier maillot, idole, adversaire le plus coriace…



L’attaquant du @RCLens Elye Wahi s’est prêté au jeu de la petite interview 👉 https://t.co/gnp0qmekgahttps://t.co/hjANbdBGW1 pic.twitter.com/ZQ7MX74WCY — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) October 5, 2023

Le site de la Ligue de Football Professionnel a en effet invité Elye Wahi à désigner le joueur de Ligue 1 le plus sous-coté à ses yeux. Et la recrue du Racing Club de Lens s’est tournée vers l’Olympique de Marseille. « Peut-être Valentin Rongier ! », a répondu l’international Espoirs français, apparemment surpris du traitement infligé au milieu de terrain. Il est vrai que le capitaine phocéen n’est pas le joueur le plus complimenté. Le Marseillais fait davantage partie de ces hommes de l’ombre.

Rongier plus en vue avec Gattuso ?

La preuve, malgré ses performances abouties la saison dernière avec Igor Tudor, sa place de titulaire était menacée sous les ordres de Marcelino qui, dans son 4-4-2, semblait lui préférer Geoffrey Kondogbia et Jordan Veretout. Rappelons aussi que Valentin Rongier n’a jamais reçu de convocation de la part de Didier Deschamps. Le sélectionneur de l’équipe de France n’est visiblement pas son plus grand fan. La situation pourrait néanmoins changer grâce au nouvel entraîneur olympien Gennaro Gattuso, dont le jeu plus intense devrait permettre à l’ancien Nantais de se remettre en valeur.