L'OM à l'assaut d'un défenseur de Chelsea ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Déterminé à renforcer la défense de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria s'est tourné du côté de Chelsea. Mais l'OM n'est pas seul dans ce dossier.

Agé de 21 ans, Ian Maatsen traîne son spleen du côté de Stamford Bridge, le jeune défenseur néerlandais n'ayant pas joué une seule minute depuis le début de la saison. Mauricio Pochettino ne compte pas sur le natif de Vlaardingen, lequel a encore un an et demi de contrat avec les Blues après avoir prolongé en octobre dernier. Du côté de Chelsea, on serait prêt à envisager un prêt de Ian Maatsen dès ce mercato d'hiver afin que le joueur ait du temps de jeu durant la deuxième partie de la saison. Et à en croire le compte La Minute OM, les dirigeants marseillais suivent de très près le joueur du club anglais, mais ils ne sont pas les seuls. L'insider révèle que Dortmund est également sur le dossier, et selon Fabrizio Dortmund le club allemand serait même très en avance par rapport à l'Olympique de Marseille.

Maatsen entre l'OM et Dortmund ?

🚨 EXCLU @LaMinuteOM_



🔵⚪️ | 🇳🇱



▫️L’olympique de Marseille s’intéresse à l’arrière gauche de Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Ian Maatsen (21 ans) pour le mercato d’hiver.



▫️ le Borussia Dortmund 🇩🇪 reste en pôle sur le dossier. #TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/It17uuvX4N — La Minute OM (@LaMinuteOM_) January 8, 2024

Le journaliste italien précise que le Borussia Dortmund a déjà envoyé à Chelsea une offre pour le prêt du défenseur néerlandais et que les deux clubs ne sont pas si loin que cela d'un terrain d'entente, même si rien n'est joué. Pablo Longoria, qui a ses entrées en Premier League, garde cependant ses chances, l'Olympique de Marseille étant tenté par la venue de Ian Maatsen.