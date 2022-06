L’OM à fond sur Lenglet, un gros mensonge

Dans : OM.

A en croire les informations de la presse espagnole, l’OM est intéressé par le défenseur français du FC Barcelone, Clément Lenglet.

A la recherche d’un défenseur central pour compenser le retour de William Saliba à Arsenal, l’Olympique de Marseille a manifesté son intérêt auprès du FC Barcelone pour le recrutement de Clément Lenglet. C’est tout du moins ce que dévoilait le journal Sport en Espagne ce week-end. La piste de l’ancien défenseur de Nancy est-elle vraiment creusée par l’état-major de l’OM ? Absolument pas, selon les informations de RMC Sport. La radio dévoile ce lundi que Pablo Longoria et Javier Ribalta n’ont jamais exprimé leur intention de recruter Clément Lenglet durant le mercato estival. Et pour cause, avant même de savoir s’il est susceptible d’intéresser Marseille, le défenseur de l’Equipe de France dispose d’un salaire qui dépasse largement la grille salariale du club phocéen. En ce sens, un transfert vers Marseille est improbable.

L'OM ne s'intéresse pas à Lenglet

Cela ne veut pas dire que l’OM ne s’intéressera pas à Clément Lenglet plus tard dans le mercato en cas d’opportunité de voir Barcelone prendre en charge une partie du salaire du joueur mais pour l’heure, la piste n’est pas creusée par l’état-major marseillais. De son côté, Clément Lenglet est gentiment poussé vers la sortie par Barcelone, qui souhaite réduire sa masse salariale et qui entend bien se séparer de nombreux indésirables dont le profil ne fait pas l’unanimité au sein du staff de Xavi. Clément Lenglet est ciblé et a été proposé à plusieurs clubs susceptibles de l’accueillir à travers l’Europe. Un cador de la Premier League a manifesté son intérêt : Tottenham. Antonio Conte estime que Clément Lenglet pourrait être un renfort pour les Spurs et que son profil est adapté à son système à trois défenseurs centraux. Nul doute que si Tottenham venait à accélérer sur ce dossier, l’affaire pourrait aller au bout et la rumeur OM serait définitivement à ranger au fond d’un tiroir.