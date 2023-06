L’Atlético lâche Kondogbia à l’OM, ça brûle ‍!

L’OM et l’Atlético de Madrid ne sont plus très loin d’un accord pour le transfert de Geoffrey Kondogbia, lequel est maintenant à un pas de Marseille.

Geoffrey Kondogbia première recrue estivale du mercato de l’Olympique de Marseille, ça brûle. En discussions depuis plusieurs jours, le club phocéen et l’Atlético de Madrid sont entrés dans la phase finale des négociations pour finaliser le transfert de l’ancien international français, à en croire les informations de Fabrizio Romano. Ancien joueur de Marcelino à Valence, Geoffrey Kondogbia va retrouver le coach espagnol à l’OM, club avec lequel il est d’accord depuis plusieurs jours dans l’attente d’un accord entre son club de l’Atlético de Madrid et Pablo Longoria.

Understand Olympique Marseille are at final stages for Geoffrey Kondogbia deal as details are being finalised 🚨🔵 #OM



Kondogbia only wants OM — three year deal agreed with option for further year included too.



OM and Atlético Madrid are in contact to close in on €7m fee. pic.twitter.com/XBj00ZmstI