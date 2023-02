L'arbitre et l'OM complices, Kombouaré accuse !

Dans : OM.

Après la défaite de Nantes face à l'OM mercredi soir, Antoine Kombouaré n'était pas content. Pour lui, les Marseillais ont gagné trop de temps sur la fin et le temps additionnel de 3 minutes n'était clairement pas suffisant.

Frustration, tel était le maître mot côté nantais après le match contre l'OM mercredi soir. Le FC Nantes est passé proche de prendre un point face à l'une des meilleures équipes de Ligue 1. Malheureusement pour les Canaris, leur imprécision a tranché avec l'efficacité olympienne en seconde période. Surtout, Antoine Kombouaré estime que son équipe n'a pas eu toutes ses chances en fin de match. Avec un rythme cassé et les gains de temps marseillais, le Kanak et son staff étaient très étonnés de ne voir que 3 minutes de temps additionnel accordés.

Du temps pour le jeu, Kombouaré en appelle aux instances

Alors que son adjoint prenait un carton jaune pour avoir râler auprès des arbitres sur ces faibles arrêts de jeu, Kombouaré a pris la parole en conférence de presse sur le sujet. Etonné et agacé par le verdict du quatrième arbitre, il a préféré évoquer un changement philosophique au niveau des instances françaises. Sans imiter à 100% les arrêts de jeu de la dernière coupe du monde, il plaide pour un plus grand respect du temps effectif et surtout pour sanctionner les équipes qui gagnent trop de temps à l'image de l'OM à Nantes.

🗣💬 "Même à 20-25 minutes de la fin, Marseille a commencé à gagner du temps, avec le gardien, les joueurs au sol… Ils ont cette expérience mais il faut pénaliser cela."https://t.co/90DxmxOETm — RMC Sport (@RMCsport) February 1, 2023

« J’étais avec l’arbitre pour lui dire « Je comprends pas ». Il le reconnaît mais apparemment c’est pas les arbitres qui donnent le temps décompté pour le temps additionnel. Très surpris et en même temps très déçu parce qu’on a vu ce qu’il s’est passé à la coupe du monde et surtout ils avaient dit qu’ils feraient quelque chose à ce niveau-là. Surtout, on a vu Marseille, même à 20-25 minutes de la fin, a commencé à gagner du temps. Le gardien, les joueurs au sol pfff…Ils ont cette expérience mais à un moment donné il faut pénaliser ça. C’est le rôle des arbitres de donner plus de temps pour le jeu, fluidifier le jeu et pénaliser les équipes qui gagnent du temps. Le minimum c’était au moins 5 minutes, pas 3 », a t-il indiqué en espérant que sa voix porte suffisamment.