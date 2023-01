L'arbitre d'OM-Monaco et la VAR accusés de truquer la saison de L1

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les amateurs de football se sont régalés devant un OM-Monaco de toute beauté. Mais du côté de Marseille, on hurle au scandale face à une erreur de jugement de Jérémie Pignard, arbitre de ce choc de Ligue 1.

Même si l’AS Monaco a probablement été privé d’un penalty sur une action impliquant Valentin Rongier et Salim Ben Seghir, c’est une autre action qui a déclenché une colère monumentale chez les dirigeants de l’Olympique de Marseille et certains journalistes après le nul entre l’OM et Monaco. A la 73e minute de cette superbe affiche de L1, Guillermo Maripan essuyait ostensiblement ses crampons sur la cheville de Sead Kolasinac, lequel venait de tirer au-dessus. Si l’arbitre ne sifflait pas immédiatement un penalty pour l'OM, tout le monde attendait une réaction de la VAR, laquelle n'est pas venue, et le joueur monégasque s’en tirait sans aucune sanction. De quoi faire monter en températures les fans marseillais, mais également Igor Tudor et Pablo Longoria. Filmé par Canal+ dans les couloirs du Vélodrome, le président de l’OM apparaîssait furieux, s’exprimant en français, mais aussi en italien : « A quoi ça sert la VAR ? A quoi sert la VAR ? ». Et son entraîneur de lui aussi se plaindre.

Longoria en furie dans les couloirs du Vélodrome

Au micro de la chaîne cryptée, et face à un Laurent Paganelli, entièrement acquis à sa cause, Igor Tudor est apparu tout aussi remonté et s’est lâché, en anglais : « C’est probablement la plus grosse erreur que j’ai vue, c’est incroyable. L’explication c’est qu’il a tiré avant la faute, mais normalement c’est carton rouge. Incroyable et inacceptable ». Et si cela bouillonnait dans les coulisses du stade marseillais, que dire des réseaux sociaux où cette non-décision de Jérémie Pignard, arbitre du match OM-Monaco, a provoqué une énorme vague de critiques, d’insultes et hélas aussi de menaces. De manière très feutré, Mohamed Bouhafsi, ancien patron des sports de RMC, mais toujours supporter de l’Olympique de Marseille a dit sa façon de penser : « A quoi sert la VAR si les arbitres vidéo ne sont pas capables d’aider l’arbitre central. Comment ne pas siffler la faute sur Kolasinac. Maripan lui tord la cheville complètement. C’est incroyable de voir que même avec la vidéo des arbitres ne prennent pas le temps de réfléchir. »

Car forcément, dès qu'une erreur d'arbitrage touche un gros club, il est évident que cela fait monter la température nettement plus haut que lorsque cela impacte une formation du bas de classement. Et quand en plus c'est l'Olympique de Marseille, on entre alors dans une autre dimension forcément. « Le Qatar a donné une mallette comme au parlement européen, on connaît… », « Tout simplement, car c'était intentionnel de fausser le championnat ce soir. Il y a aucune incompétence », « LFP, une explication sur les conditions d'intervention de la VAR ? On est d'accord que les gars derrière les écrans sont normalement neutres et sobres », sur Twitter chacun y va de son explication avec parfois de la malice. Il est cependant vrai que dans une saison où la lutte pour le titre et les places européennes fait rage comme rarement, chaque point vaut de l'or. Et forcément, chaque décision arbitrale prend aussi une importance capitale.