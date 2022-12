L'Arabie Saoudite rachète l'OM, la Mairie en rigole encore

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Depuis de longs mois, les rumeurs sur la potentielle vente de l’Olympique de Marseille sont nombreuses.

Il a souvent été prêté à Frank McCourt la volonté de vendre l’OM et les rumeurs se sont multipliées autour de potentiels acheteurs saoudiens par exemple. Pour l’instant, rien ne s’est concrétisé et à vrai dire, tout cela n’en prend pas vraiment le chemin. Maire des 2es et 3es arrondissements de Marseille, Anthony Krehmeier a répondu aux rumeurs au sujet de la potentielle vente de l’Olympique de Marseille. Interrogé par Débat Foot Marseille, il a tordu le cou aux rumeurs en indiquant que selon lui, « jamais personne » n’était venu aux renseignements auprès de la ville de Marseille pour éventuellement discuter du rachat du club ou évoquer le sujet du stade, qui appartient à la ville. Une manière de calmer les rumeurs autour de Frank McCourt, alors que Pablo Longoria avait lui aussi démenti un éventuel rachat de l’OM il y a quelques semaines en conférence de presse.

Frank McCourt n'a pas reçu d'offre

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

« Jamais personne n'est venu aux renseignements. On en blague souvent, je vous jure qu'il n'y a rien. Si c'est que sur le club, je crois que Gaudin a su que le club a été vendu à McCourt le matin et à 14 heures McCourt était dans le bureau quoi. Moi je n'ai aucune info, quand on parle du stade c'est absolument pas parce qu'il y a des Saoudiens qui sont venus lui dire. Il n'y a rien, pas de message caché, c'est normal que le maire de Marseille défende les intérêts des Marseillais, donc il y a un rapport de force. Mais non, il n'y a aucune discussion, rien » a prévenu l’élu local, calmant ainsi de manière officielle les rumeurs au sujet d’une potentielle vente de l’Olympique de Marseille par Frank McCourt. Fin du fantasme pour les supporters olympiens… même si les plus croyants souligneront que la Mairie n'a pas forcément à être tenu au courant des discussions en cas de vente, si ce n'est pour la question du stade Vélodrome.