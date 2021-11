L’Arabie Saoudite forcée de négocier avec l'OM

Dans : OM.

Par Baptiste Mulatier

Auteur d’un excellent début de saison avec l’Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi a tapé dans l’œil de Newcastle. Si Pablo Longoria peut lever son option d’achat, l’Arabie Saoudite va quand même tenter le coup l’été prochain.

Mattéo Guendouzi réalise un début de saison impressionnant avec l’OM. Il s’est très vite rendu indispensable dans le système de jeu de Jorge Sampaoli. Le milieu de terrain s’épanouit grâce à son activité sur le terrain. L’entraîneur argentin fait souvent tourner entre la Ligue 1 et l’Europa League, mais il a beaucoup de mal à mettre Mattéo Guendouzi sur le banc. Ce dernier est avec William Saliba la bonne pioche du mercato de l’OM. Ils ont évidemment un point commun : ils sont prêtés par Arsenal. Sauf que l’un a l’avantage d’avoir une option d’achat, en plus pas très élevée. Il s’agit de Mattéo Guendouzi, encore une fois sélectionné en équipe de France par Didier Deschamps ce jeudi. Elle n’est fixée qu’à 11 ME. Elle sera levée automatiquement si l’OM se maintient en Ligue 1.

Newcastle a Guendouzi dans le viseur

Grâce à cette option d’achat quasi automatique, Pablo Longoria aura la main sur Mattéo Guendouzi, un jeune joueur avec déjà une sacrée expérience du haut niveau. L’OM a donc le temps de voir venir les prétendants, qui devront bel et bien s’adresser à lui plutôt qu’à Arsenal. Et ils ne manqueront pas. Selon les informations de Foot Mercato, Newcastle s’intéresse de très près à Mattéo Guendouzi, qui a laissé de bons souvenirs en Premier League avant de se fâcher avec Mikel Arteta. Le fonds d’investissement saoudien (PIF) pourrait faire une offre à l’OM l’été prochain. Reste à savoir si Mattéo Guendouzi, heureux à Marseille, se laissera convaincre par la proposition de l’Arabie Saoudite. L’OM pourra quoi qu’il arrive réaliser au moins grosse plus-value même si on ne doute pas de la volonté de Jorge Sampaoli de conserver Mattéo Guendouzi.