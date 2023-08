L'adversaire de l'OM supçonné d'avoir intoxiqué Dnipro

L'Olympique de Marseille affrontera le club grec du Panathinaïkos lors du 3e tour qualificatif de Ligue des Champions les 9 et 15 août prochains. Mais l'adversaire malheureux du club d'Athènes affirme avoir été victime d'une intoxication alimentaire qui ne doit rien au hasard.

Battu à l’aller 3-1, le club de Dnipro-1 était condamné à l’exploit mardi soir en Grèce contre le Panathinaïkos. Et le match nul (1-1) concédé face à la formation d’Athènes n’a pas été suffisant pour se qualifier pour le 3e tour qualificatif contre l’Olympique de Marseille. Cependant, du côté du club ukrainien, on pense avoir été victime d’un coup tordu avant cette rencontre capitale. En effet, huit joueurs et en tout quinze membres de la délégation du Dnipro-1 ont été victimes d’une sérieuse intoxication alimentaire lundi soir. Et le média TaToTake précise que face à cet incident qui a forcément affaibli l’équipe ukrainienne, le club pourrait engager une procédure rapide devant l’UEFA.

Dnipro-1 is preparing an official complaint to UEFA@TaToTake report Dnipro-1 will file an official complaint with UEFA regarding inappropriate match preparation by Panathinaikos



The complaint is over mass disorganization surrounding match prep & the food poisoning incident pic.twitter.com/Zbn5JvxODY