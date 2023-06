Kondogbia à l'OM jusqu'en 2027, Marseille lâche 8ME

L'Olympique de Marseille n'a pas encore officialisé l'information. Cependant, Fabrizio Romano l'annonce, l'OM et l'Atlético Madrid ont trouvé un accord pour le transfert de Geoffrey Kondogbia.

Les supporters de Marseille vont pouvoir se réjouir, l'OM devrait rapidement annoncer la bonne nouvelle, à savoir la signature de Geoffrey Kondogbia qui arrive des Colchoneros pour 8 millions d'euos. Le milieu de terrain international tricolore va s'engager jusqu'en juin 2027 confirme le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano, au point de lancer son célèbre Here we go. Avant de signer son nouveau contrat de quatre ans avec l'Olympique de Marseille, le joueur de 30 ans formé au RC Lens doit encore passer sa visite médicale. Sauf souci lors de cette visite, Geoffrey Kondogbia sera avant la fin de la semaine le premier renfort signé par Pablo Longoria, si l'on fait évidemment exception de Marcelino. Le mercato estival débute en force pour l'OM.

Geoffrey Kondogbia to OM, here we go! Agreement completed with Atlético on €8m fee. Kondogbia only wanted to join OM 🚨🔵 #OM #TeamOM



Contract will be valid until June 2027.



Medical tests being scheduled. Done deal, first signing for Marcelino as new Olympique Marseille coach. pic.twitter.com/GJcDx47Y29