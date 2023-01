Kolasinac, le terrible coup dur, l'OM tremble

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

En très grande forme actuellement, Sead Kolasinac était parti pour prolonger son contrat avec l'OM. Mais le cambriolage dont il a été victime a mis sa famille à l'épreuve.

Un vieux problème refait surface à l’Olympique de Marseille, et il casse un peu la belle dynamique actuelle pour un joueur qui est en train de devenir le chouchou du public. En effet, Sead Kolasinac est dans une forme éblouissante à l’OM, lui qui avait touché le fond après un début de saison sur le banc de touche et un but presque tout fait manqué contre Tottenham, qui a privé l’OM d’un bel avenir européen. Mais par la suite, le défenseur bosnien s’est rattrapé, se montant à la fois impeccable défensivement et utile offensivement avec notamment trois buts marqués en à peine quelques semaines. Il était alors demandé à la direction de se pencher sur le cas de l’ancien d’Arsenal, arrivé libre pour un an et demi, soit jusqu’en juin prochain. Une prolongation était à l’étude pour le joueur de 29 ans et cela semble toujours être le cas. Mais il reste à savoir si le Bosnien aura toujours envie de rester à Marseille après l’épisode du week-end dernier.

Sa famille sous le choc

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Alors qu’il évoluait avec l’OM au Vélodrome dans le match de Coupe de France face à Rennes, son domicile a été cambriolé. Les malfaiteurs ont l’habitude de rendre visite aux maisons des joueurs quand ces derniers jouent. Mais ce jour-là, sa femme et sa fille étaient au domicile, n’ayant pas décidé de sortir encourager leur mari et père respectivement. Résultat, selon 20 Minutes, s’il n’y a pas eu de violence, les personnes présentes dans la maison « sont traumatisées » par ce vol dont le montant n’a pas été dévoilé. Kolasinac a immédiatement pris des décisions pour mettre sa famille à l’abri, lui qui ne tremble en général pas devant le danger, son intervention musclée face à un homme armé d’un couteau lors d’une agression à Londres quand il évoluait à Arsenal démontrant qu’il a le sang chaud. Jusqu’à présent, le Bosnien se voyait en tout cas continuer sa carrière l’OM, même s’il reste à savoir si cet épisode traumatisant pour sa famille et lui-même vont l’inciter à revoir son jugement, alors que ses performances et son statut de joueur libre en fin de saison peuvent provoquer un retour d’intérêt de plusieurs clubs européens.