OM : Igor Tudor vire Payet, l'avenir c'est Vitinha !

Cet hiver, l’OM a considérablement renforcé son effectif avec les recrutements d’Azzedine Ounahi, de Ruslan Malinovskyi et de Vitinha.

Pour l’instant, seul Ruslan Malinovskyi bénéficie d’un temps de jeu conséquent parmi les recrues hivernales de Pablo Longoria. Il faut dire qu’il n’est pas si facile d’assimiler les principes de jeu d’Igor Tudor en cours de saison, raison pour laquelle Vitinha et Azzedine Ounahi semblent gardés au chaud en attendant la saison prochaine. Cela étant, l’attaquant portugais, recruté à Braga pour 32 millions d’euros fin janvier, aura bel et bien sa chance d’ici le mois de juin. Dans une interview accordée au journal L’Equipe et publiée ce mercredi, Igor Tudor a fait savoir que la recrue la plus chère de l’histoire de l’Olympique de Marseille allait avoir sa chance. Buteur avec les espoirs du Portugal durant la trêve internationale, Vitinha aura l’occasion de prouver sa valeur au côté d’Alexis Sanchez, ce que réclament une majorité des supporters de l’OM ces dernières semaines.

Vitinha aura sa chance en duo avec Alexis Sanchez

« Cette saison, on a recruté beaucoup de joueurs et on s'est peu trompé je trouve. On peut toujours faire mieux, on peut les faire progresser. En janvier, on a pris (Ruslan) Malinovski, l'expérience, Azzedine (Ounahi) et Vitinha, deux joueurs plus jeunes. Vitinha ? La Ligue 1 est un championnat très différent du Portugal. Lui, c'est un finisseur, qui termine les actions, qui est dans la surface, qui frappe. On va essayer de le faire jouer quelques matches avec Sanchez derrière lui, pour voir » a promis Igor Tudor, qui devrait donc donner du temps de jeu à Vitinha dans les semaines à venir. Pourquoi pas dès vendredi soir avec la réception de Montpellier au Vélodrome, alors que le Portugais, recrue la plus chère de l’histoire de l’Olympique de Marseille, doit pour le moment se contenter de miettes, hormis une titularisation contre Nice au Vélodrome. Ce qui est certain en revanche, c’est que les arrivées cumulées de Malinovskyi, Ounahi et Vitinha ont totalement bouché l’horizon d’un certain Dimitri Payet.

Igor Tudor ne vend pas du rêve à Payet

Déjà peu utilisé en première partie de saison, le Réunionnais n’a désormais plus du tout de temps de jeu à l’Olympique de Marseille. Malgré son état d’esprit irréprochable, il ne correspond tout simplement pas au style de jeu prôné par Igor Tudor en Provence comme l’a reconnu le coach de l’OM. « Dimitri s'est très bien comporté, il a une carrière extraordinaire. Je vois qu'il aime ce club. Je ne sais pas s'il va devenir entraîneur, mais s'il le devient à mon avis il sera bon, parce qu'il regarde les matches, il est dedans, il parle à l'équipe. Il faut le voir les motiver avant qu'ils sortent du vestiaire, les soirs de match. Je suis désolé de cette situation, parce qu'il a très bien joué la saison dernière, c'était un autre foot, à un autre rythme, davantage fait pour ses qualités. Mais moi, ce football-là, je ne sais pas faire, et si je suis venu ici, je dois faire ce que je sais faire et ce en quoi je crois. Je dois suivre mon idée de jeu et choisir ceux qui vont avec cette idée » a clairement indiqué Igor Tudor, lequel estime que le style de jeu de Jorge Sampaoli convenait beaucoup plus à Dimitri Payet que celui de l’entraîneur croate.

Mardi, le journal La Provence consacrait d’ailleurs un dossier complet à l’avenir de Dimitri Payet à l’Olympique de Marseille. Sous contrat avec le club phocéen jusqu’en juin 2026, le numéro dix de l’OM a bien conscience que son avenir est bouché en Provence. Mais pour l’international tricolore, hors de question de partir ou d’aller voir ailleurs. A 36 ans, Dimitri Payet ne s’imagine plus ailleurs et va donc honorer son ultime année de contrat en faveur de l’Olympique de Marseille, probablement avant de raccrocher les crampons. La concurrence ne risque pas de faiblir, car en plus de Sanchez, Ünder, Ounahi, Vitinha, Malinovskyi ou encore Guendouzi, Igor Tudor récupérera la saison prochaine un certain Amine Harit, qui travaille actuellement pour renforcer son genou après la terrible blessure dont il a été victime au mois de décembre à Monaco. Une rude concurrence que Dimitri Payet ne semble plus en mesure de terrasser.