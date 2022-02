Kamara a mis l’OM au tapis, l’Atlético jubile

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Boubacar Kamara a refusé tout départ possible cet hiver, pour mieux se concentrer sur son avenir loin de l'OM dans six mois. Ses prétendants apprécient.

Mis sous une grosse pression ces derniers mois, Boubacar Kamara était invité à faire un choix délicat. Soit il prolongeait son contrat à l’OM avec un accord pour partir en fin de saison et rapporter de l’argent frais à son club formateur, soit il quittait Marseille dès cet hiver pour limiter la casse et éviter une situation insupportable pour tout dirigeant, à savoir constater le départ d’un pur produit du club pour zéro euro. A tort ou à raison, Boubacar Kamara a en tout cas tenu la barre et a décidé de refuser tout départ, sans prolonger non plus. Il quittera donc, sauf incroyable retournement de situation, l’OM au mois de juin. Une véritable perte que Pablo Longoria a tenté d’éviter, mais pas à n’importe quel prix. L’Atlético de Madrid est en effet venu à l’assaut fin janvier pour récupérer l’international espoir français contre 5 millions d’euros, ce que le club provençal n’a pas pu accepter. Car Kamara a beau être en fin de contrat prochainement, c’est aussi un joueur indispensable au système de Jorge Sampaoli, et s’il ne brille pas toujours, son absence se fait à chaque fois cruellement ressentir.

Kamara chez les Français de l'Atlético ?

Pablo Longoria espérait récupérer 10 millions d’euros avec son minot, mais ce ne sera pas le cas. Résultat, libre de choisir sa future destination, Kamara se prépare à tout donner pour aider l’OM à aller chercher le podium, mais il peut également se payer le luxe de discuter avec qui bon lui semble. Et justement, la presse espagnole souligne que l’Atlético de Madrid a conservé sereinement le contact avec le milieu de terrain, et entend bien lui faire une offre difficile à refuser chez un club qui lutte fréquemment pour le titre en Liga, et a toujours su donner du temps de jeu aux joueurs français. Le départ se dessine, et c’est même déjà le début des enchères, sachant que l’AS Roma et des clubs anglais devraient aussi venir aux négociations dans les prochains mois.