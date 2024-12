Kalidou Koulibaly à l’OM, le forcing commence

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Roberto De Zerbi cherche clairement un défenseur central. Les supporters de l'OM sont gentils, ils indiquent à Pablo Longoria le joueur à aller chercher pour satisfaire le coach italien.

Toujours à la recherche des bons coups pour renforcer son équipe, Pablo Longoria a bien constaté que Roberto De Zerbi n’était pas satisfait de sa défense centrale. Chancel Mbemba ne devrait plus porter le maillot de l’OM étant donné son énorme bras de fer avec la direction. Lilian Brassier devait apporter sa fraicheur et son engagement mais l’ancien brestois n’est déjà plus dans les papiers de l’entraîneur italien. Et c’est donc souvent Geoffrey Kondogbia qui se démène en défense, même si ce n’est pas son meilleur poste et qu’il ressemble à une solution par défaut.

Koulibaly poussé dehors par Al-Hilal

Si Pablo Longoria cherche un défenseur central d’expérience et qui tente de se trouver un nouveau club pour cet hiver, les supporters de l’OM peuvent sans problème pointer du doigt un certain Kalidou Koulibaly. L’ancien roc de Naples, longtemps annoncé tout proche de signer au PSG, avait fini par craquer pour l’Arabie Saoudite, expliquant qu’il mettait ainsi sa famille et ses proches à l’abri pour des générations grâce à ce contrat incroyable à ses yeux. Un an et demi plus tard, il est clairement poussé dehors par Al-Hilal, qui songerait même à ne pas l’inscrire sur les listes pour la deuxième partie de championnat. En attendant, il a tout de même disputé le match de ce mardi soir contre Al Gharafa de Sergio Rico, avec une victoire 3-0 à la clé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kalidou Koulibaly (@kkoulibaly26)

Accusé de vivre sur ses acquis et de ne pas se donner à fond, le Sénégalais envisage de revenir en Europe. Des clubs turcs se sont déjà mis sur les rangs, mais pour de nombreux fans de l’OM, il faut absolument que leurs dirigeants se penchent sur ce dossier, avec pourquoi pas une très bonne surprise à la clé. Le joueur né dans les Vosges et formé à Metz, pourrait ainsi boucler la boucle de manière magnifique en revenant en France, lui qui n’a connu que la Ligue 2 au mieux dans le Grand Est. « Ne ratez pas cette opportunité pitié », « L’OM, fonce dessus il va être libre », « L’OM recherche un défenseur central d’expérience, on va foncer dessus », « Benatia, c’est le moment de gratter Koulibaly », « Direction l’OM pour Koulibaly », ont rêvé tout haut des supporters marseillais. Si l’opportunité est clairement tentante, l’aspect financier sera capital, puisque le Lion de la Teranga touche actuellement 30 millions d’euros par saison. Soit cinq fois plus que le plus gros salaire, celui d’Adrien Rabiot.