Kaio Jorge à l’OM, la folle rumeur

Par Guillaume Conte

Arek Milik courtisé par la Juventus, l'OM pourrait récupérer Kaio Jorge, l'ancienne pépite de Santos, dans le deal.

Parti très fort à l’Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik a plus de mal à enchainer lors de sa deuxième saison. Le Polonais a connu un été tronqué par une sérieuse blessure, et peine à s’en remettre totalement. Son rendement en Ligue 1 est décevant, mais son profil intéresse toujours du beau monde. Il est désormais bien connu que la Juventus recherche un avant-centre, et le club turinois discute avec le PSG pour avoir Mauro Icardi. Mais cela n’avance pas beaucoup, et les dirigeants turinois étudient d’autres solutions. Notamment celle de récupérer l’avant-centre de l’OM. Le club provençal n’est pas spécialement vendeur, sauf en cas d’offre folle. Celle de la Juventus n’est pas vraiment déraisonnable, mais elle a le mérite de semer le trouble. En effet, la Vieille Dame envisage d’échanger Milik contre Kaio Jorge, jeune pépite brésilienne de 19 ans qui a signé en provenance de Santos, comme un certain Neymar, pour la Juventus contre 4 millions d’euros en 2021.

Kaio Jorge + de l'argent contre Milik

🚨 L'échange possible entre Milik et Kaio Jorge pour ce mercato d'hiver est une hypothèse le nom du Brésilien revenait ses dernières années du côté de Marseille #TeamOM pic.twitter.com/qP0B4eXjHx — Massilia_013 (@Massilia_013) January 1, 2022

Depuis, l’attaquant de seulement 19 ans découvre le championnat italien avec parcimonie. Il pourrait donc servir de monnaie d’échange, et permettre à l’OM de récupérer donc un jeune talent en plus d’une somme d’argent, assure Sky Italia. Un deal qui éveille toutefois les soupçons à Marseille, où on se dit que Kaio Jorge n’est peut-être pas si prometteur que ça si la Juventus cherche à s’en débarrasser aussi rapidement, moins de 6 mois après l’avoir acheté. Pablo Longoria va certainement étudier de près cette solution, qui bouleverserait totalement l’attaque de l’OM, et la priverait d’un avant-centre de renom et d’expérience en la personne de Milik.