Julien Stéphan contacté, l’OM tente l'option française ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Sur le banc depuis deux matchs, l’intérimaire Jacques Abardonado ne devrait pas faire de vieux os à l’OM, où Pablo Longoria cherche un nouvel entraîneur. Ce lundi, le nom de Julien Stéphan est évoqué.

Au cours d’une conférence de presse au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus vendredi soir, Pablo Longoria a clarifié son avenir. Malgré les menaces, les pressions et les intimidations, le président de l’Olympique de Marseille a pris la décision de rester en poste. Le dirigeant espagnol s’est mis en retrait pendant une semaine et a manqué le déplacement à Amsterdam en Europa League, mais a effectué dimanche soir le déplacement au Parc des Princes, ù son équipe a coulé contre le Paris Saint-Germain (4-0).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

La prochaine mission de Pablo Longoria est de trouver un entraîneur pour prendre la succession de Marcelino, démissionnaire à la suite de la réunion de lundi soir qui l’a profondément choqué. Pour l’heure, les rumeurs sont peu nombreuses et le doute est total sur l’identité du futur entraîneur de l’OM. Mais à en croire les informations du site Foot Marseille, un nom est sur la table ces dernières heures : celui de Julien Stéphan. Sans club depuis son départ à Strasbourg, où tout ne s’est pas passé comme il l’aurait espéré, celui qui a brillé à Rennes a été contacté par l’état-major marseillais selon cette source.

L'entourage de Julien Stéphan pas emballé par l'OM ?

Julien Stéphan serait conscient de l’opportunité incroyable qui s’offre à lui avec une équipe comme Marseille mais certains de ses proches ne sont pas vraiment emballés par l’idée de le voir à l’OM, où la pression est sans commune mesure sur l’entraîneur par rapport aux autres clubs français. Dimanche soir, Julien Stéphan était toujours en réflexion. Par ailleurs, on ne sait pas s’il s’agit du plan A de Pablo Longoria puisque pour l’heure, aucun autre nom n’a filtré. Quoi qu’il en soit, Pablo Longoria devra faire vite pour trouver son nouvel entraîneur alors que Jacques Abardonado ne semble pas destiné à faire plus qu’un simple intérim et que les gros chocs vont s’enchaîner pour Marseille. Les prochains : Monaco à l’extérieur et Brighton au Vélodrome.