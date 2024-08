Jonathan Rowe, la surprise de l'OM en attaque

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM courtise plusieurs buteurs lors de ce mercato, mais il ne faut pas oublier que Roberto De Zerbi souhaite également recruter un ailier gauche. Pour occuper ce poste, Pablo Longoria a flashé sur Jonathan Rowe.

Depuis plusieurs jours, les dirigeants de l’Olympique de Marseille se montrent très actifs pour finaliser la signature d’un ou deux attaquants. Youssoufa Moukoko est ciblé en plus d’Elye Wahi ou Eddie Nketiah. L’idée est d’offrir à Roberto De Zerbi plusieurs joueurs capables d’occuper le poste d’avant-centre, en plus de Faris Moumbagba, bien parti pour rester. On en aurait presque oublié qu’après avoir recruté Mason Greenwood pour occuper le couloir droit, l’OM cherche encore un attaquant pour dynamiter le côté gauche.

L'OM proche d'un accord pour Jonathan Rowe ?

A ce poste, les rumeurs sont quasiment inexistantes, ce qui ne signifie pas pour autant que Marseille n’a pas avancé sur certains dossiers. Et ce vendredi, la presse anglaise sort un nom du chapeau, celui de Jonathan Rowe. Selon les informations du Sun, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont décidé d’accélérer pour recruter l’ailier gauche anglais de 21 ans évoluant à Norwich City. Auteur de 13 buts et 4 passes décisives la saison passée chez les Canaris, le natif de Londres a crevé l’écran en Championship, en point de s’attirer les faveurs de Leeds United.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jonathan Rowe † (@jonathanrowe_)

L’ancien club de Marcelo Bielsa, qui figure parmi les favoris pour remonter en Premier League la saison prochaine, aimerait frapper un grand coup en s’attachant les services de l’un des meilleurs joueurs de Championship. C’est sans compter sur cet intérêt de l’Olympique de Marseille, très attractif pour les jeunes joueurs tels que Jonathan Rowe en raison de la présence au club de Roberto De Zerbi. Malgré les échecs Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, deux joueurs qui venaient de la D2 anglaise, l’OM n’est pas rebuté et pourrait tenter ce nouveau coup. Le tabloïd anglais évoque en tout cas des discussions déjà bien avancées entre toutes les parties pour un transfert qui pourrait approcher les 10 ME.

Un accord imminent est même relayé par le journal anglais pour le plus grand bonheur de Roberto De Zerbi, qui a utilisé Luis Henrique et Enzo Sternal à ce poste d’ailier gauche depuis le début de la préparation. Deux joueurs à fort potentiel mais qui n'apportent aucune garantie pour la saison à venir, raison pour laquelle l'OM souhaite se renforcer à ce poste.