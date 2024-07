Jonathan David plan B de l'OM, la réponse tombe

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En quête d’un buteur au mercato, l’OM a fait d’Eddie Nketiah sa priorité. Mais face aux folles exigences d’Arsenal, le club olympien pourrait activer d’autres pistes et le nom de Jonathan David revient avec insistance.

La Ligue 1 reprend dans moins de trois semaines, et le départ de Pierre-Emerick Aubameyang n’a toujours pas été compensé par les dirigeants de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen a pourtant identifié sa cible principale depuis plusieurs semaines en attaque en la personne d’Eddie Nketiah. Problème, Arsenal réclame un montant insensé pour l’attaquant anglais de 25 ans. Pour l’heure, les positions de l’OM et des Gunners sont très éloignées puisque selon la presse britannique, le vice-champion d’Angleterre en titre réclame entre 40 et 50 millions d’euros pour son attaquant.

Lille : Jonathan David invendable, la raison est hallucinante https://t.co/jkgnE3HH0v — Foot01.com (@Foot01_com) July 25, 2024

Un prix que l’Olympique de Marseille n’a pas l’intention de poser sur la table, ce qui oblige Pablo Longoria et Mehdi Benatia à activer d’autres pistes. Selon les dernières indiscrétions, un joueur habitué à la Ligue 1 est dans le viseur du club olympien et logiquement, les regards se sont rapidement tournés vers Jonathan David, en fin de contrat avec Lille en juin 2025. Mais selon les informations du compte insider La Minute OM, un transfert de l’international canadien en direction de Marseille n’est pas vraiment d’actualité puisque malgré des rumeurs persistantes ces derniers jours, l’OM ne cible pas l’attaquant de Lille.

L'OM ne cible pas Jonathan David

Une déception pour les supporters olympiens, de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux à réclamer la venue de l’ancien attaquant de La Gantoise. Mais la piste semble à la fois onéreuse et complexe, car le LOSC n’a évidemment pas l’intention de renforcer l’un de ses concurrents directs en lui vendant son meilleur buteur. En cette fin du mois de juillet, le flou est donc total sur l’identité du futur attaquant de l’Olympique de Marseille, dont le compteur reste pour l’instant bloqué à quatre recrues cet été avec Ismaël Koné (Watford), Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham), Mason Greenwood (Manchester United) et Lilian Brassier (Brest). Roberto De Zerbi espère maintenant que cela va accélérer, lui qui réclame encore plusieurs joueurs dont un buteur, un gardien et un ailier gauche en priorité.