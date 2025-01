Jonathan David à l’OM, le coup de génie marseillais ‍?

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

A la recherche d’un attaquant suite au départ d’Elye Wahi à Francfort, l’Olympique de Marseille a tenté sa chance pour Jonathan David. Sans surprise, Lille refuse de transférer son buteur cet hiver. Mais le club phocéen peut réussir un gros coup l’été prochain, lorsque l’international canadien sera libre de tout contrat.

L’avertissement de Roberto De Zerbi n’est pas passé inaperçu. En conférence de presse la semaine dernière, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a exigé l’arrivée d’un nouvel attaquant après le départ d’Elye Wahi à l’Eintracht Francfort. Mieux, l’Italien a jugé nécessaire de recruter un avant-centre de grande qualité. De quoi mettre la pression sur ses dirigeants qui étudient plusieurs pistes.

Jonathan David est intéressé

On a notamment cité les noms de Santiago Giménez, Brian Brobbey ou encore Amine Gouiri. Et selon les informations de La Tribune Olympienne, le club phocéen tente également sa chance pour Jonathan David. L’idée peut paraître audacieuse étant donné que l’attaquant du LOSC, en fin de contrat l’été prochain, est annoncé dans le viseur de cadors européens comme la Juventus Turin. De plus, le président de Lille Olivier Létang a clairement annoncé qu’aucun joueur majeur ne serait vendu cet hiver. On apprend donc sans surprise que le club nordiste a recalé l’Olympique de Marseille sur ce dossier. Et ce malgré l’opportunité de réaliser une belle affaire sur le plan financier.

LOSC : Jonathan David pour remplacer une star ? https://t.co/psXR6ynRdb — Foot01.com (@Foot01_com) January 22, 2025

En effet, la source ne dévoile pas le montant offert, mais la direction marseillaise aurait proposé une somme généreuse pour les derniers mois de contrat de Jonathan David. Certains diront que l’international canadien aurait probablement repoussé les avances du pensionnaire du Vélodrome. Mais La Tribune Olympienne confirme la tendance donnée par le compte X Le Petit OM et indique que l’ancien joueur de La Gantoise ne ferme pas la porte à l’Olympique de Marseille. L’actuel deuxième de Ligue 1 pourrait donc tenter de l’accueillir libre l’été prochain, moment où beaucoup d’autres formations vont sûrement lui transmettre des offres alléchantes.