Jonathan Clauss viré en 24h, l'OM ne rigole plus

Pablo Longoria n'a pas laissé fuiter l'information sur sa volonté de vendre Jonathan Clauss pour rien. L'OM est décidé à céder l'ancien Lensois avant jeudi soir.

Ce mardi, plusieurs médias ont annoncé que l’Olympique de Marseille voulait se séparer de Jonathan Clauss, Pablo Longoria et Gennaro Gattuso étant persuadés que l’international tricolore ne se donnait pas à 100% pour son club. Certains ont interprété cela comme un très gros coup de pression mis sur le défenseur de 31 ans qui a encore un an et demi de contrat avec l'OM. Il est vrai que le timing collait à cette version des faits, Clauss voulant plus que tout bien finir la saison afin de postuler pour une place en équipe de France pour l'Euro 2024 l'été prochain. Toutefois, Fabrizio Romano avance une autre version et elle tend à confirmer que les dirigeants marseillais souhaitent réellement vendre l'ancien joueur du RC Lens avant ce jeudi minuit.

🚨🔵⚪️ Olympique Marseille are trying to sign new right back in the final 24h of the transfer window.



Negotiations ongoing for both Zeki Celik and Lorenz Assignon — OM to decide the best option soon.



↪️ OM hope to find solution for Jonathan Clauss to leave the club. pic.twitter.com/liQlDAorPO