Joaquin Correa, un premier bug à l'OM ‍?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Lundi après-midi, Pablo Longoria a officiellement présenté sa nouvelle recrue Joaquin Correa, prêté avec option d’achat par l’Inter et recruté par l’OM pour évoluer dans le couloir gauche du 4-4-2 de Marcelino.

Après avoir recruté Iliman Ndiaye, Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr, l’Olympique de Marseille a complété son recrutement offensif avec la signature de Joaquin Correa. L’international argentin de 29 ans, prêté avec option d’achat par l’Inter Milan, est un joueur polyvalent capable d’évoluer en pointe, en tant que second attaquant ou dans le couloir gauche. Avec la présence dans l’axe de Vitinha, Ndiaye et Aubameyang, il est clair que Marcelino a recruté Correa pour le faire jouer dans le couloir gauche. A ce poste, l’entraîneur de l’OM a alterné entre Ounahi, Harit et Soglo depuis le début de la saison sans que personne ne casse véritablement la baraque.

Dans les matchs à venir, Correa aura donc l’opportunité de s’imposer à ce poste de milieu gauche et de s’installer durablement dans le onze de départ de l’Olympique de Marseille. Mais pour Marco Parolo, ex-international italien (36 sélections) qui a joué pendant trois ans avec Joaquin Correa à la Lazio, la nouvelle recrue olympienne n’a pas du tout le profil d’un milieu gauche de 4-4-2. Au contraire, il estime que Correa est davantage un avant-centre, dont le profil est idéal pour jouer dans l’axe. Un premier bug avec l’Argentin à Marseille ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

« S'il ne s'est pas imposé à l’Inter, c'est parce qu'il perd en continuité quand il n'a plus confiance. Il a besoin d'être choyé. Il a un gros potentiel et possède les caractéristiques du footballeur moderne : le physique (1,88 m), l'accélération et la force dans les duels. Il crée des situations pour ses coéquipiers, sait bien se placer entre les lignes. Ce n'est pas un grand finisseur, mais il peut garantir 8 ou 9 buts » analyse Parolo dans L’Equipe avant de poursuivre.

Correa, un avant-centre recruté pour jouer à gauche

« Il est aussi précieux défensivement. Il a cette méchanceté pour aller arracher les ballons et partir balle au pied, mais il a besoin d'être au top physiquement pour performer. Il doit trouver la clé de ce point de vue. À Séville, il jouait ailier gauche, il aime démarrer ses actions depuis cette zone. En trouvant un bon équilibre, il peut permettre d'apporter la supériorité numérique avec sa qualité dans les un-contre-un, mais je le vois vraiment plus dans l'axe, en soutien de l'avant-centre. En tout cas, il aura absolument besoin de confiance les premiers temps » a analysé l’ancien international italien, pour qui Joaquin Correa est davantage un attaquant axial mais qui a bel et bien été recruté par l’OM pour évoluer dans le couloir gauche. Reste à voir comment l’Argentin s’adaptera au système et aux demandes de Marcelino cette saison à Marseille.